新加坡和香港位居全球生活成本最昂贵的前2名城市

日本首都东京，一直到 2012 年，都是世界上生活成本最昂贵的城市，今年的排名前进了七位到第四，大阪上扬九个名次到第五，经济学人的智库针对外派员工调查全球生活成本，并在周二 (21 日) 显示，新加坡和香港保持前两位，首尔位列第六位，苏黎世是第三名，是前五名内，唯一的非亚洲国家。
亚洲占全球经济的 40％，在 2016 年至 2020 年的 4 年中，国际货币基金组织 (IMF) 预测，亚洲将占全球增长的三分之二。同时，由于消费疲软和人民币贬值，中国城市的名次下滑了五至十六位。
欧洲有四个城市在前十名，日内瓦，巴黎和哥本哈根，以及苏黎世。而纽约是北美唯一的代表，由于美元轻微下跌，从第七位跌至第九位。
新加坡已经连续第四年位居世界上最昂贵的城市，主要是由于它拥有世界上最高昂的拥车成本。而且服饰价格是世界第二高。
这项调查的编辑 Jon Copestake 指出，在新加坡由于购买和注册汽车的复杂系统，以及相对较高的收入，意味着许多居民仍然负担得起。
虽然亚洲拥有世界上最多昂贵的大都市，但它也包含了一些最便宜的地方。根据调查，南亚城市，如班加罗尔、真奈、卡拉奇、孟买和新德里，都是物超所值的。今年，哈萨克斯坦的商业中心，Almaty 和 Nigeria 的 Lagos 被列为世界上生活成本最便宜的地方。
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