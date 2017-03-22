美中经济信号正面，马来西亚企业信心反弹幅度创三年新高

（美国3月22日讯）汤森路透／英士国际商学院（INSEAD）调查显示，今年第一季亚洲企业景气指数升至近两年高点，马来西亚企业信心反弹幅度最大创下三年新高！
由于亚洲受美中正面经济信号提振，全球需求的改善，使得亚洲企业景气回暖。
第一季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从前季的63升至70，该数据高于50，显示经济信号正面。而这一指数也代表了96家企业对未来六个月的展望。
在第一季度，美国和中国公布了一系列乐观的经济数据，远高于市场预期。美国和中国是亚洲出口企业的两大主要出口目的地。
英士国际商学院驻新加坡的经济学教授Antonio Fata称，“对美国经济的乐观看法、中国近期没有危机、欧洲没有什么坏消息......减少了眼下的一些风险。”
以出口为导向的马来西亚，企业信心反弹幅度最大，相关的分项指数跳升20点至75，达到三年高点。大多数受访者都表示业务量上升，三分之一的受访者称人手在过去三个月增加。菲律宾企业信心指数也攀升18点，达到88，为亚洲企业信心最乐观的国家。
其他仰赖出口的亚洲国家和地区的企业信心也大有改善，譬如新加坡、泰国和台湾等。中国和印度的企业信心则较前一季略有下滑。
“出口数据胜过预期，让那些经济体大松了一口气，”瑞士信贷驻新加坡的亚洲新兴经济主管Santitarn Sathirathai说。
但对于美图公司等中国企业而言，国内对新服务及产品的需求旺盛，也预示着前景更为光明，即用户流量有望转化成利润。
一名发言人声称，中国消费者对美容和娱乐方面高品质产品和服务的需求，是我们对未来6个月业务前景抱有信心的基础。”
虽然美国在亚洲仍然发挥重要影响，但亚洲经济体已经加强了与中国的贸易。在美国总统特朗普今年早些时候决定美国撤出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）之后，中国在国际贸易方面的影响力日益凸显。
韩国方面，除了前总统朴槿惠下台的政治危机影响外，韩企还担心中国可能因韩国部署萨德反导体系而采取贸易报复。韩国企业的信心指数重挫32点至25，为近五年来最低，且在11个受调查经济体中最低。中国是韩国最大的贸易伙伴。
另外，分析师表示，目前乐观情绪处于高位，但可能根基不稳，因为一系列风险事件料将很快重新浮现。
“有很多乐观情绪，但有可能人们只是在基于最近的好消息来推断未来，”凯投宏观首席亚洲分析师Mark Williams说。
尽管亚洲整体景气改善，但围绕特朗普政策、美元汇率和中国需求的不确定性，仍是亚洲企业前景面临的最大风险。
汤森路透及英士国际商学院（INSEAD）在3月3-17日联合进行了此次调查。96家回复的企业中，48%对未来六个月的前景持乐观态度，43%持中性看法，8%则持悲观看法。
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