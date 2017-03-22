英媒称，中国共享单车初创企业之间的激烈竞争已蔓延到新加坡。3月21日，腾讯投资的北京企业摩拜单车登陆新加坡，挑战滴滴出行投资的竞争对手ofo。
英国《金融时报》网站3月21日刊登题为《中国共享单车战火烧至新加坡》的报道称，在许多中国城市，摩拜的橙色自行车和ofo的黄色自行车已成为一道熟悉的风景线。两家公司在这些城市投放了如此之多的自行车，为阻止它们在街头乱停乱放，当地的官员用尽各种办法。
为避免新加坡整洁的大街上也出现上述景象，摩拜此次登陆只小规模投放了500辆自行车，它计划摸清需求后再迅速增加供应。
摩拜表示，今天的登陆是全面投放的第一阶段，未来几周单车投放数量将迅速增加。
摩拜与ofo之间的竞争令人想起叫车应用优步（Uber）与Grab在新加坡的市场份额争夺战。
在推广期内，摩拜单车在新加坡的收费为每半小时0.5新加坡元，押金为49新加坡元（合35美元）。ofo本月则在新加坡提供免费骑行和免押金。
另一个共享单车企业、新加坡本土的初创企业oBike的收费为每半小时1新加坡元，押金也是49新加坡元。
以应用下载量计，摩拜是全球人气最高的共享单车公司。其投资方包括腾讯、华平投资集团以及新加坡国家投资基金淡马锡。ofo的投资方包括滴滴出行和中国手机制造商小米。
这些共享单车企业将主要在新加坡的公交站和通勤者聚居的郊区投放车辆，为通勤者提供家与公交站点之间“最后一英里”行程的解决方案。
新加坡的街道上曾到处可见骑自行车的人，随着越来越多的人拥有汽车，自行车的使用量在20世纪70年代开始下滑。
许多新加坡人喜欢周末骑山地自行车出去转转，但与开车相比，骑车常被视为一种较失身份的交通方式——尽管新加坡的拥车证价格很高。
新加坡政府正努力鼓励骑车出行，以抑制二氧化碳排放、减少道路拥堵、改善公民健康。
在中国，城市街头突然出现成千上万辆共享单车，造成的混乱吓了城市官员一跳。
3月19日，北京市西城区政府要求摩拜和ofo控制该区共享单车数量，还禁止在该区10条大街上停放共享单车。
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