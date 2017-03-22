特朗普威胁征关税 或扼杀数千中国小企业

美国彭博社3月20日报道表示，由于不断上涨的人工成本和越发严格的环保监管，中国的数千家中小企业经营本已面临困难。而美国总统特朗普威胁对中国的出口商品征收高额关税，可能导致这些企业难以继续经营下去。
报道说，目前，李老板（音）在惠州运营的玻璃公司中，4座熔炉中有3座处于停产状态，而由于出口下降，工人数量从10年前的1000人降至现在的150人，利润空间不断压缩，李老板说这家由他父亲开办的公司现在命悬一线。
他说：“我们已经承受不了额外的费用，如果再收关税的话，我们就完了。”
报道称，在中国的其他数千家中小企业也面临着相同困境，工人工资上涨以及更加严苛的环保法律都已经使他们备受煎熬。如果美国总统特特朗普威胁的征收最高45%的关税政策最终真的出台的话，许多企业主不得不关停生产或出售工厂。这些工厂主要对美国出口衣服、玩具和家用品，这些产品是中国每年向美国出口的4628亿美元贸易额的一部分，但由于缺乏现金流，这些企业很难应对关税的打击，也很难将经营活动转向东南亚。
此前，特朗普指责中国有不公平贸易行为并“操纵汇率”，一旦当选将一并解决这两个问题。
不过，特朗普经济顾问、美国黑石集团首席执行官苏世民近日表示，特朗普可能会缓和对中国的批评，包括他竞选期间曾宣布的要将中国列入“汇率操纵国”的指控。
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