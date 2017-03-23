北京医改取消药品提成及挂号费！网友：医生终于不用卖药为生了

22日下午，北京市发布了医药分开综合改革实施方案。4月8日起，北京所有公立医疗机构都将取消挂号费、诊疗费，取消15%的药品加成，实行零差率销售，设立医事服务费。同时，435项医疗服务价格将规范调整。
据悉，此次医改核心内容共有3项，分别是：取消药品加成和挂号费、诊疗费，设立医事服务费；实施药品阳光采购，降低药品采购价格；规范基本医疗服务项目，实施有升有降的调整。
此次共有3600多个医疗机构参与医药改革，所有在京的政府、事业单位以及国有企业举办的公立医疗机构和解放军、武警部队在京医疗机构。
政府购买服务的社会办医疗机构、城乡基本医疗保险定点的社会办医疗机构，可自愿申请参与这次医药分开综合改革，并执行各项改革政策。
取消挂号费、诊疗费后，将设立“医事服务费”。新设立的“医事服务费”价格高于以前的挂号费和就诊费
改革前，挂号费+诊疗费5元到十几元不等，专家和普通医生的收费差别不大。改革后的医事服务费实行分级定价：普通门诊50元；副主任医师60元；主任医师80元；知名专家门诊100元；以上医保在其中的报销额度为40元；急诊收费70元，医保报销额度为60元。这项新政意味着医务人员水平越高，报酬越多。
取消药品加成后，在一定程度上可缓解医患关系，这项改革获得一片叫好。长期以来，“看病贵”备受诟病，其中不乏乱开药、高价药，老百姓叫苦不堪。如何让药价降下来，更平民？如何让药效升上去，更实用？这贴近老百姓的真正期待，也是各级卫计计生部门应该持续改善的工作地带。
网友评论说：医生是看病的，不是卖药的。医务人员获得合理报酬，多劳多得，水平高多得，规规矩矩的多得。
改革后，公立医院补偿来源由原来的服务收费+药品加成+财政补助变为服务收费+财政补助，也就是说，医院从以卖药品、用耗材、大检查、多化验为主转变为以提供合理优质诊疗服务为主获取利益。
此次医改在价格调整上有升有降，护理、手术等体现医务人员价值项目价格上调；而CT、核磁等大型设备检查项目价格下调；药品价格平均降幅20%左右。
根据卫生部门测算，全市医疗费用总量保持基本平衡，患者总体费用负担没有增加。
但就患者个体而言，因每位患者在就诊疾病、治疗方案、治疗周期等方面存在个性差异。短期看，不同患者费用有升有降。
本轮北京医改的效用究竟如何？还要等到4月8日新政实施之后再看。
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