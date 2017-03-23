马来西亚碧桂园旁的"经济适用型洋房"原来是长这样的……

（马来西亚3月23日）让中国房奴心碎，让马来西亚人疯狂抢购的别墅式洋房到底长啥样？
别急，房子的模样已经曝光了，有图有真相！
除此之外，柔佛苏丹这项打造在碧桂园旁的“梦想家居”的三个地段、占地面积、房屋价格等都一一出炉啦
据悉，首期工程在拿督翁新镇，占地52.7英亩，共有520个居住单位，包括190间排屋、130套连接别墅式洋房和200栋别墅式洋房；价格介于15万人民币至20万人民币。
第二期位于马来西亚新山地不佬大道旁马芝迪新镇，是2栋各12层楼的住宅，占地6.8英亩，共有320个居住单位；每个单位价格低于30万人民币。
最后一期在武吉绍加纳（Bukit Saujana）的巫裔保留地上，计划建设1000个居住单位，房子面积有85平方米、100平方米和120平方米；价格介于50万7000至55万令吉。
此外，马来西亚柔佛机构总执行长拿督卡马鲁查曼透露，“梦想家居”网上登记昨天（22日）下午5时正式开放，才两小时就有逾19.5万人登记，超出预料。
他说，当局将严格执行每个程序，只有符合资格的柔佛子民，才有机会获准申请。
他还透露，这项计划能获得民众如此热烈的反响，苏丹感到很开心。
此外，柔佛苏丹指出，上述的房子必须依照可负担房屋的条款行事，让民众能够负担得起。因此，房子命名为“苏丹依布拉欣梦想家居”。
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