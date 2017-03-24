美中将：解放军电子战能力令我们肃然起敬

美国《防务新闻》周刊网站3月22日刊发马克·波默洛的文章《剖析中国的电子战战术》称，美国国防部在向国会提交的有关中国军事和安全能力发展的年度报告中评估称，中国越来越重视电子战，其重要程度已经和包括海陆空在内的传统战争类型相当。
这份2016年年度报告中说：“（中国人民解放军）将电子战视为增强军力的重要手段，并且在爆发冲突时，可能会运用电子战为每一支战斗部队和战勤部队提供支持。解放军的电子战部队已经实施过多次干扰和抗干扰作战行动，测试了解放军对电子战武器、设备以及作战方式的了解程度，这有利于增强解放军在模拟的电子战环境中实施实兵实装对抗作战的信心。”
报告中说，中国拥有的电子战武器包括“针对多种通信系统、雷达系统以及卫星全球定位系统的干扰设备”。报告中还说：“电子战系统还会和其他用于攻守作战的海基和空基平台联合部署。”
一些外部专家说，中国已经将网络战和电子战合二为一。
传统基金会高级研究员成斌3月20日在该智库组织的活动上说：“在我们的体系中，倾向于将电子战分成电子干扰和其他多方面内容。但是，中国很早之前就已经将网络战和电子战合二为一。这两种战争类型就像是同一枚硬币的两面——一个以数据为重点，一个以电子设备为重点。”
报告中说，中国将信息视为胜利的关键这一理念举世闻名，而继承这一理念的解放军致力于通过干扰全球定位系统对抗美国的指挥、控制、通信、计算机、情报、监视与侦察系统（C4ISR），并且在重点研究对抗美国联合战术信息分发系统的策略，以及对合成雷达的干扰。报告中还说，这些作战能力将会和电脑网络攻击工具协调运用，从而对敌人的指挥网发动更加完整全面的攻击。
在2月份的一场会议期间，负责太平洋地区的美国第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安对美国C4ISRNET军事网站说，中国确实“拥有令我们肃然起敬的电子战作战能力，并且我们也在针对这种能力，进行有关训练”。
他将中国的电子战作战能力描述为“包罗万象”，意思是解放军能够通过海基、陆基、空基等各种手段发动电子战。他说：“他们正在提高自身能力，但是我对我们的作战能力很有信心。如果收到命令，我们能够起到决定性作用。”
在空中，中国已经在无人机上装配了电子战设备。这些无人机能够破坏敌军战斗机的雷达和导弹，能够干扰敌军轰炸机、预警机、无人机和陆基导弹之间的通信，以及无人机在卫星之间的数据链路。
信息战战斗一体化事务主管、海军网络安全事务副主管、海军少将南希·诺顿说：“我们当然很担心（中国在该地区的电子战作战能力）。更让人担心的是南中国海现在的情况。他们正把许多过去什么都不是的地方建设成功能相当健全的岛屿，解放军有可能会利用南中国海的这些岛屿发动电子干扰。”
智库兰德公司亚太政策中心副主管斯科特·哈罗德说，抛开美国不论，中国的电子战作战能力可能会被用来针对越南、印度、台湾、日本等电子战技术远没有那么先进的国家和地区。
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