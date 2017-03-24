日本手机改走低价路线 再次挑战亚洲市场

日媒称，日本智能手机制造商再次挑战亚洲市场。走在前列的是因FREETEL智能手机而知名的普拉斯旺公司。此外，一直以来受世界大制造商和中国企业夹击的日本电器公司也开始反攻。
据《日本经济新闻》3月23日报道，2016年4月至9月，普拉斯旺公司智能手机的出货量在日本占16.4%的市场份额，居第二位。该公司一手抓低价智能手机制造，一手抓通讯，实现了飞速增长，接下来的目标是进军海外市场。
去年10月，该公司打入越南市场，与本土公司合作，在400家门店销售手机产品。越南一家智能手机经销店的负责人表示，将把日本企业的品牌力作为卖点。但仅靠这一点很难在竞争中获胜。中国OPPO和韩国三星正在越南争夺市场份额的头把交椅。美国苹果和中国华为也加入进来，竞争十分激烈。
普拉斯旺公司决定采取低价销售策略。最便宜的机型价格约为95万越南盾（约合41.7美元）。另一方面，该公司也重视手机品质，智能手机的制造委托中国企业完成。
日本各大电器公司一直以来都在努力争夺亚洲智能手机市场。这些公司以高品质为卖点推出了价格为数万日元（1万日元约合90美元）的高端产品，但受到三星、苹果以及中国公司的夹击。
这些大电器公司重新制定战略，开始进军新兴市场。松下的战略是推出限定在网络上销售的1万至2万日元的低价产品，使三洋品牌复活，在该品牌影响力较大的印度、中东和非洲拓宽销路。
另一方面，索尼公司专注于销售带有高像素相机等功能的高端产品。在越南和新加坡实体店推出的产品价格约为6万至7万日元。
索尼2016年在全球的手机出货量约为1500万部，与世界两大手机巨头2亿至3亿部的销量相去甚远。目前索尼正积极拓展在亚洲的销路。
中国和印度市场规模巨大，但也不容易打入。普拉斯旺公司总裁增田熏说：“当地制造商实力强劲，商业习惯也很复杂。”他表示，除中国和印度外也有其他增长潜力巨大、能够获胜的市场。普拉斯旺公司正在东南亚、中东和非洲积极开拓市场。
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