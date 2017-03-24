中国外交部祭出“12308微信&小程序”！网友：拼爹的感觉真好

“在海外被抢怎么办?”
“护照丢了怎么办?”
“领事馆在哪里？”
“在国外遇到紧急问题怎么办？”
……
不怕！从今以后，作为中国公民，你走到哪祖国爸爸跟到哪！如果在境外遇到事儿，无论何时何地，只需要一部手机，就能在微信里找外交部“帮忙”了。
是的，这就是半个月前，中国外交部长王毅在全国“两会”记者会上亲自代言并预告了一个神秘东东。并于22日正式上线此款神器！
来，带你“开箱体验”！
打开“领事自通车”公众号就可以直接求助！微信号：ls12308
此次12308升级版增加了“安全提醒”与“紧急求助”模块，紧急求助模块分为“在线客服”和“一键电话求助”。
在国外遇到任何紧急问题，可直接找祖国爸爸求助，想文字就文字，想语音就语音。
有紧急需求时，可以微信里“一键求助”，可以直接拨打12308热线求助，真正实现在海外有咨询或求助需求时“祖国就在身边”。
还有更厉害的微信小程序——外交部12308。在小程序上搜索目的地就能看到出游指南及安全注意事项，满满都是干货。哪些地方暂勿前往，哪些地方谨慎前往，哪些地方注意安全，这些危险等级标注很明确，可以提醒一下大家尽量规避风险。
而“附近提醒”功能也是一个神器，海外好朋友们在使用时只要打开定位功能，就可以收到距离最近的领事保护提醒。
对此，有网友就表示，“出行前，认真阅读12308感觉是能保命的样子。”“ 以后出国，妈妈再也不用担心我摸不着北了。”
祖国爸爸如此贴心，宝宝们都被暖到了。新媒体时代的中国外交部得到网友的怒赞一片：
“作为海外的中华儿女，尤其是在治安很乱的国家工作，想到有祖国在背后撑腰，去哪都不怕！”“厉害了，我的祖国爸爸！”“给我们的娘家外交部点赞！”“祖国又当爹又当娘，大爱，比心。”“ 谢谢外交部，海外华侨、出国人员终于可以挺起腰杆了！”“身处异国的同胞关键时刻有依靠了，为祖国爸爸点赞！”更有网友表示：“拼爹的感觉真好，这一切都得益于祖国的强大。”
外交部表示，中国目前在全球有超过300个使领馆，除了服务出境旅游的中国人，还覆盖超过6000家中国企业的境外事务。
所以，收好这个神器！关键时刻祖国爸爸能护身！从此以后，走出国门，你走到哪，祖国就跟你到哪！
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