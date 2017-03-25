李克强澳大利亚狂买牛肉

外媒称，澳大利亚总理特恩布尔和中国总理李克强在24日的会晤期间达成协议，把冷冻肉类市场的准入对象从11家企业扩大到所有合格的澳大利亚出口商。这项协议是已有一年多历史的中澳自贸协定的新阶段的一部分。
据澳大利亚新闻网3月24日报道，中国不断扩大的中产阶层对澳大利亚牛肉有着无法满足的欲望，现在又有新增的36家澳大利亚肉类出口商将被授予向中国人供应牛排的特殊准入权。
中澳还将建立涵盖网络安全、跨国犯罪以及法律与司法合作等问题的高级别安全对话。中国一直在焦急地等待两国在引渡条约上取得进展，以便支持其严厉打击逃离中国的腐败官员的行动。
此次会晤的其他重要成果包括：两国自贸协定中有关服务和投资的章节将提交审核；加强检疫和检验合作；有关能源的部长级会谈以及一项创新对话；职业教育和培训合作；艺术领域的文化交流；工商界圆桌会议。
据德新社3月24日报道，澳大利亚总理特恩布尔和中国总理李克强24日商定了拓展中国牛肉市场以及在澳大利亚建设一个价值46亿美元的矿业项目的协议。
正在澳大利亚访问的李克强在堪培拉的双边会晤中达成了一项满足中国对牛肉巨大胃口的协议。凭借这一协议，澳肉类出口商获得中国市场的特殊准入，这成为中澳自贸协定的延伸。澳大利亚对华牛肉出口已达每年3亿美元。
特恩布尔对记者说：“澳大利亚是世界上唯一获得这种市场准入的国家。这一新协议将推动未来的巨大增长。”澳农业和水利部长乔伊斯说，澳大利亚还将向中国出售驴肉，并将推动袋鼠肉的出口。
另一项重要商业协议在李克强和特恩布尔的见证下签署，这是中国建筑工程总公司与BBI集团合作在西澳大利亚州建设铁矿和铁路港口设施的一项价值46亿美元的工程。该铁矿每年将生产600万到1000万吨铁矿石。
据法新社3月24日报道，中国国有建筑巨头24日签署一项协议，为开发资源丰富的澳大利亚西北地区修建46亿美元的采矿基础设施。
总部设在悉尼的BBI集团说，与中国建筑工程总公司签署的这项开发矿山、港口和铁路项目的协议将为铁矿石出口商打开通往皮尔巴拉地区的新通道。
报道称，中国——世界最大的农矿产品消费国——是澳大利亚最大的贸易伙伴。这项协议是在特恩布尔总理与李克强总理在堪培拉会晤期间签署的。
该公司发表声明称：“在澳中总理见证下签署如此重要的谅解备忘录说明该项目的重要国际意义。”该项目将于2018年开工，建设期间预计将创造3300个就业机会。
另据《澳大利亚人报》网站3月24日报道，澳大利亚总理特恩布尔24日赞扬了澳中之间广泛的经贸关系，但他表示，澳中“可信、重要而可靠”的伙伴关系还可进一步提升。
正在访澳的中国总理李克强24日参加了一系列有联邦政府官员、地方领导人和商界人士参加的论坛，在这些论坛上，特恩布尔谈到了澳中越来越丰富多彩的经贸关系。他在悉尼的领导人论坛上说：“在我们彼此之间，市场的大门比历史上任何时候都开得更大，但我们可以并将要做得更多。”
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