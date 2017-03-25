印度东南亚是大客户，俄罗斯今年武器出口将远超去年

参考消息网3月24日报道 俄新社3月22日报道称，俄罗斯国家技术集团公司国际合作和地区政策部主任、俄罗斯国防出口公司和俄罗斯国家技术集团公司联合代表团主席维克托·克拉多夫在第14届国际海事与航空航天展览会（LIMA 2017）上对记者表示，2017年俄武器装备出口量将远高于去年。
克拉多夫说：“俄罗斯国防出口公司的订单目前有450亿美元，军工企业将不间断工作3年。2017年的合同将比2016年多。”
克拉多夫表示，今年计划签署印尼最大的合同和印度的数十亿大单（建造4艘11356型护卫舰——两艘授权印度制造，两艘由俄提供）。
他指出，“供应护卫舰的合同将取决于谈判多快结束，目前正在谈判。与印度伙伴进行了一系列重要会晤。如果一切顺利，那么今年就将签署合同”。
克拉多夫同时宣布计划签署在印度生产200架卡-226T直升机的合同。他强调，“向印提供48架米-17V-5多用途直升机的合同，同样计划在今年签署”。
此外，俄愿意与印度恢复建造MTA多用途军用运输机的项目，并继续制造FGFA第五代战机的计划。
克拉多夫称，如有需要，俄愿意在授权建造12418型新导弹艇上继续给予越南技术帮助。他说：“我希望导弹艇的建造会继续。我们做好准备了。一切取决于越方的决定。”
克拉多夫透露，俄向马来西亚提出为该国空军深度改造米格-29N战机的方案。
克拉多夫指出，“我们带了比之前更深入的一揽子升级方案来展会。升级后马来西亚的米格-29功能将更强大。俄方早前向马来西亚提议升级米格-29N战机群，但马方由于升级价格高昂没有接受。因此，米格飞机制造公司修改了提出的条件，并向马来西亚发出了最佳升级方案”。
克拉多夫表示，与印尼拟定的苏-35战机供应合同，将是与该国计划签订的系列军售协议中的首份。
他表示，“苏-35的交易一完成，就将转而落实与印尼的海上项目”。
克拉多夫称，俄中共同研发的先进重型运输直升机面向的是中国市场。
他说：“俄中联合先进重型运输直升机是按以下形式研发的：中国负责生产和在华销售直升机，俄罗斯完成承包人的工作。”
克拉多夫表示，中方选择了用在米-26上的乌克兰发动机。先进重型直升机的起飞重量预计将有38.5吨，载重约14至15吨。
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