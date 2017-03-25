亚洲吸走全球过半工业项目

据法国《回声报》3月23日报道，这座工厂完全是科幻电影中的场景：2020年末，中国企业深圳能源集团在广东建成的世界最大垃圾焚烧厂将投入运营。这座工厂由两个丹麦建筑事务所设计，圆形造型将挖掘工作量和碳排量降至最低。屋顶近三分之一的面积将铺设光板。该建筑占地面积6.6万平方米，每天能处理5000吨垃圾。
这个位于世界工厂中心的项目在全球工业面貌演变中颇具意义。
2016年，法国特朗德奥咨询公司根据新闻报道统计的3600个项目中有一半以上在亚洲进行，而北美占15%，欧洲占16%。在项目总价值方面，亚洲占44%，超过一万亿美元，能创造约78万个就业岗位。
这些数据证明了自2000年以来，中国、印度、马来西亚、印度尼西亚和越南等国在全球工业分工层面的进展。
在这方面，项目所在地很能说明问题。虽然西方媒体经常强调中国企业在欧洲和北美的收购案，但我们必须注意中国企业在工业领域主要投资目的地是国内（国内投资项目在数量上占47%，在价值上占76%）。在中国投资的前十个国家中，除美国和澳大利亚以外，其他都是新兴国家。在行业方面，中国企业投资最多的是电子产业（37%）和能源业（31%）。印度具有同样的趋势，90%的印度企业项目在国内进行，能源项目比例高达52%。
相比之下，美国企业在本土投资额较少（占总额的44%）。德国企业海外投资主要是在美国（占16%），主要行业是汽车业（占25%）。
总之，特朗德奥咨询公司收集的数据证明了世界工业的活力。该公司的创始人达维德解释说：“这一切证明了，虽然有观点认为工业正让位于服务业，但大量的投资并没有避开工业。”
数字化浪潮或许对工业项目内容产生了重大影响，17%的项目旨在推进数字化。
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