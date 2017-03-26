虽然戒烟能给健康带来极大的好处，但很多人会因为担心体重增加而不去戒烟。以色列学者研究发现：通过戒烟，吸烟者的身体健康状况能得到改善。这项研究的发现在一定程度上减轻了人们的担忧。
研究称,人在戒烟之后体重平均增加5公斤，其中26%的成分是肌肉。研究首次表明戒烟能提高肌肉力量。戒烟后平均肌肉力量比之前提高了20%，骨骼也更加强壮。
研究人员选取了41名重度吸烟者作为研究对象，他们每天吸烟至少15支。在他们戒烟之后立刻测量其身体成分，包括脂肪、肌肉和骨骼，以及肌肉强度，并在一年后重复测量。一年中，有10人没有再吸烟。数据分析的结果显示：一年中不再吸烟的人体重平均增加了5公斤，而重新吸烟者只增加了不到1公斤。增加的体重中约74%是脂肪，剩下的26%大部分是肌肉。
增加的肌肉转化成了更大的力量。研究发现，戒烟者的最大胸部推举力量平均增加了8公斤，最大的腿推蹬力量平均增加了18公斤，握力也增加了6公斤以上。总的来说，戒烟者的肌肉力量平均提高了17%~23%。
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