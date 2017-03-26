常练口齿操，80不掉牙

日本开展了一项“80岁还能保持20颗以上牙齿”的运动，推荐老人练习一套“健口体操”。分为面部体操、舌体操和唾液腺按摩3种。长期坚持做能让咀嚼有力，口齿清楚。
面部体操。1.用力吸气，嘴唇向两侧腮部咧开，使劲闭上眼睛；2.嘴和眼睛突然张开；3.用力闭嘴，含一口气在嘴里左右晃动。1~3各进行10秒，做3回。请在早上洗脸后做，可使面部表情更丰富，还能预防掉饭。
张口体操。1.舌头无意识地突然伸出、收回；2.舌头尽量向前伸，左右动，以能舔到嘴巴周围的程度左右旋转；3.伸出舌头用力，像要够到鼻尖、下巴那样上下运动。
闭口体操 。1.用舌头压上嘴唇；2.用舌头压下嘴唇；3.用舌头压两腮，舌头左右翻转。张口和闭口舌体操请在饭前各做5次，能使发音更清晰、咀嚼吞咽更容易。
唾液腺按摩。用除拇指外的四根手指贴双腮在臼齿附近从后向前揉10次；然后，大拇指贴下巴骨内侧柔软的部分，依次按摩耳下到下巴处5次。上述动作反复进行2~3回。如果吞咽力低下，可在做健口体操前后进行脖子和肩膀的体操。
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