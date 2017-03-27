在上周的体检中，35岁的肖女士查出有轻度脂肪肝。她非常不解地问：“我很少吃肥肉、垃圾食品等，生活方式也算健康，怎么会得脂肪肝？”进一步了解发现，肖女士有一个小嗜好——“吃甜”，她的零食几乎都是各类甜品、糕点，饮料也是无糖不欢。这因此成了她得脂肪肝的祸根。
身体里的脂肪并不是单纯指吃进去的肥肉、油炸食品等高脂肪食物，过多摄入糖、淀粉等碳水化合物，也会使肝脏脂肪合成过多、氧化减少，干扰肝脏对脂肪的代谢，并在肝内合成一些低密度脂类物质，打破供求平衡。特别是一些隐藏在零食、饮料里的“糖”，很容易被人们所忽略。美国华盛顿大学圣路易斯医学院的一项研究发现，阻断糖进入肝脏的过程，有利于防止脂肪肝的形成。
因此，除了看得见的脂肪，还要注意那些看不见的“潜在脂肪”。不要因为贪图一时的“甜”，给肝脏增加负担。饮食保持清淡，少吃油腻与辛辣刺激食物，保证高蛋白、高维生素、低糖、低脂肪、低热量。适当补充一些豆制品和含有B族维生素的食物，有利于保护肝脏。生活作息要规律，保证充足的睡眠，避免过度疲劳、紧张，遇到压力及时疏解。坚持合理锻炼、适当减肥，可加强对脂肪的消耗。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost