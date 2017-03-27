衣服攒一块洗，霉菌加倍

天气闷热潮湿，衣物极易滋生霉菌。日本美容健康网“Branger”刊文总结了最易助长霉菌的坏习惯。
衣物攒着洗。雨季洗衣篮或洗衣机内筒潮湿，易滋生霉菌。被汗浸湿的衣物也容易发霉，如果和其他待洗的衣物混放，污染范围就会扩大，并成倍增长。此外，积累大批衣物一起洗涤，不易让洗衣液充分接触，难以洗净。建议每次洗涤量最多占洗衣机内筒容积的70%左右。
不晾干洗衣网。洗内衣裤时经常要用到洗衣网袋，它也是霉菌的重灾区。有研究数据显示，若使用后处理不当，会多出1万～10万倍的细菌附着在上面。因此，洗衣网袋用完后务必和衣物一道晾干。
不清洁洗衣机。要从根本上预防霉菌滋生，就要定期清洁洗衣机内筒，尤其是梅雨季节，最好1~2周就用专门清洗剂给内筒做一次消毒。
衣服摆太密。衣柜里衣物摆放太紧密，会阻碍通风，导致湿气聚集，从而滋生霉菌。因此，衣柜里的衣服宜在彼此之间留出空当；晴天时打开衣柜让空气流通，给衣服透透气；定期更换樟脑丸等防腐剂。
回家不清洁鞋底。潮湿天气，水分容易蓄积在鞋底，滋生霉菌。回家后，尤其是雨天，应充分去除鞋上的雨水、泥灰等污垢；定期拿出鞋垫，清洗干燥；换下的鞋子，要充分干燥后再放入鞋柜。
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