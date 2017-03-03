印尼女嫌下手暗杀后 金正男对她说了3个字...

综合报导，朝鲜最高领导人金正恩同父异母的哥哥金正男，于2月在马来西亚吉隆坡机场遭到VX神经毒剂暗杀身亡，据悉25岁的印度籍女嫌艾莎（Siti Aisyah）将不明液体涂抹到金正男脸上后，他回头用英语向艾莎问道“Who are you？”（你是谁？）
据《共同社》报导，艾莎供称有位自称是“中国人张”的男子，对她表示自己是在规划恶搞节目，该名男子可能是后来逃回朝鲜的嫌犯洪松学（Hong Song Hac）。男子在指使艾莎犯案前，曾告诉她“对方是有钱人，自尊心很强”，所以一结束后就要去洗手并马上离开。
在暗杀前的一个月，艾莎表示她在马来西亚与柬埔寨进行了十几次演练，练习时要朝着一名华裔男性的脸庞，以双手从上到下触摸，而且当时的液体没什么味道。
直到暗杀当日，疑似为洪松学的男子，就和艾莎一起在机场餐饮店等候金正男，待目标出现后，男子对艾莎说“瞄准那个穿灰色衣服的男性”，接着要求她把眼睛看向别处再把手伸出来，然后涂抹散发机油异味的液体到她手上。
随后艾莎就从金正男身后靠近，将手上的不明液体抹在对方脸庞，就在此时金正男回头以英语询问“Who are you？”（你是谁？）艾莎则合掌道歉便立即离开。
艾莎供称，她拿着先收到的出租车券返家，并且不知道金正男已经死亡，还是回到之前工作的按摩店上班。艾莎与另一名越南籍女子被捕后都认为自己无罪，但大马警方认为，两人知道液体是毒剂，并以此暗杀了金正男。
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