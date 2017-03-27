日本欲购“萨德”苦于囊中羞涩

共同社3月26日报道称，日本政府为扩大自卫队的作用，把加强弹道导弹防御体系视为最重要课题，这是由于对朝鲜导弹发射精度提高并具备同时发射多枚导弹的能力抱有危机感，同时也意在与对朝趋于强硬姿态的美国统一步调。然而引进导弹防御相关的装备物资会导致费用增加，因此有意见认为自卫队单独强化体制存在局限。
安倍政府上台后，防卫费持续增加，2016年度超过了5万亿日元（约合人民币3090亿元）。首相安倍晋三在国会答辩中曾发言称：“（防卫费）在GDP占比1%的框架已经由内阁会议决定废除。”毫不掩饰进一步增加的意图。
然而将作为强化弹道导弹防御的根本措施而研究是否引进的6套“萨德”，费用预计高达约7500亿日元。即使自民党内的部分意见支持拥有“对敌基地攻击能力”，政府内也有很多人认为在费用等方面存在困难。
关于扩大自卫队的作用，美国方面并未提出什么具体要求。如果要求的负担超出预期，日本将面临严峻局面。有政府相关人士流露出真实想法称：“希望维持强化日美同盟的姿态，同时（费用）控制在可实现范围内。”
报道称，日本政府消息人士25日透露，政府拟在“日美安保磋商委员会”（2+2）会议上，把寻求加强应对朝鲜的弹道导弹防御体系作为首要课题提出。这被定位为旨在强化日美同盟的扩大自卫队作用的措施。包括探讨是否应该拥有在发射弹道导弹前破坏基地的“对敌基地攻击能力”在内，也有可能商议自卫队和美军职责分工的方向性。
日本政府准备在特朗普政府上台后的首次2+2会议上，作为最重要主题明确提出导弹防御，再度申明“朝鲜的威胁已进入新阶段”这一认识。
据相关人士透露，日本政府预计在2+2会议上以严峻的财政状况为由解释大幅增加防卫费较为困难，有意就锁定由日美集中投入财力的合作领域有效强化防卫能力达成一致。
作为导弹防御的强化措施，日本正在探讨增加配备搭载有海基拦截导弹“标准”-3的海上自卫队“宙斯盾”舰等。引进美军最尖端导弹拦截系统“末端高空区域防御系统”（简称“萨德”）和陆基“宙斯盾”系统也被纳入考虑范围。
日本政府也准备把探知弹道导弹发射的雷达等警戒监视和太空与网络防卫作为优先合作领域提出。
关于对敌基地攻击，日本政府认为在法律上可行但未持有必要的装备。有分析认为，依赖美军的攻击力，自卫队贯彻防卫现状的“矛”与“盾”应该如何分工成为焦点。
日本的弹道导弹防御是采用双重拦截措施的体系。雷达探知飞向日本的弹道导弹后，海上自卫队“宙斯盾”舰搭载的海基型拦截导弹在大气层外进行拦截。拦截出现漏洞时则用航空自卫队的地对空拦截导弹“爱国者”-3再次实施拦截。日本政府正考虑引进的“萨德”能在比“爱国者”-3更高的高度实施拦截，但每套约1250亿日元的高昂费用成为课题。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost