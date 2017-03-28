美联航禁止穿打底裤女童登机惹争议：何时开始管着装的？

法媒称，美国联合航空公司深陷社交媒体风暴的中心，因为该公司3月26日禁止两名身穿打底裤的年轻女孩登机。
据法新社3月27日报道称，目击者说，另一名身穿打底裤的女孩在更换了衣服后被允许登机。
这次事件是枪支安全团体“妈妈要求行动”的创始人香农·沃茨在推特上爆出的。当时她在等候飞往墨西哥的班机。
她说：“她强迫女孩们换衣服或在打底裤上围上衣服，否则不能登机。从什么时候起美联航开始管女性的着装的？”
她还说：“一名10岁女孩身穿黑色打底裤，她看起来再正常和恰当不过了。”
报道称，不过，美联航力挺登机门地勤人员禁止女孩登机的决定。
后来，美联航澄清说，被禁止登机的女孩是“持通行证的乘客”——也就是因为他们是航空公司的员工或其亲属而可以免费或以大折扣乘飞机的乘客。
公司发言人对《华盛顿邮报》说：“我们的常旅客是不会因为身穿打底裤或瑜伽裤而被禁止登机的。”
“但是对于持通行证乘客，我们要求他们遵守着装规定。”
报道称，不过，这样的解释没有阻止社交媒体上网民对美联航的嘲笑。
演员帕特里夏·阿凯特说：“打底裤对于10岁孩子来说就是商业着装。他们的工作是当孩子。”
模特克丽茜·泰根说：“以前我坐过美联航，实际上没有穿裤子。只是穿了件上衣而已。下一次，我只穿牛仔裤和围巾。”（编译/涂颀）
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