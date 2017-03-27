丧心病狂让菲律宾女佣忍饥挨饿骨瘦如柴 新加坡夫妇被判入狱

据英国广播公司3月27日报道，一对新加坡夫妇曾长期让家中的菲律宾女佣忍饥挨饿。如今恶有恶报，他们被判入狱。
菲律宾女佣加韦丹在长达15个月的时间里每天只能吃两顿少量的食物，体重从49公斤降到29公斤。她每周只能洗一到两次澡，还被要求睡在储藏室里。
由于手机和护照被雇主没收，加韦丹无法立刻寻求援助。直到2014年4月，她终于逃出来，并向一名外来务工人员援助团体寻求帮助。
她的雇主林康宏（Lim Choon Hong，音译）和妻子章瑞欢（Chong Sui Foon，音译）被告上法庭，他们对罪行供认不讳。不过，他们同时辩解称，他们对待加韦丹和对待自己是一样的，他们也吃得很少，并且不经常洗澡。根据精神科医生的鉴定，章瑞欢患有强迫症和厌食症。
不过检察官指出，夫妇二人吃得比加韦丹要好，食物数量也更多。法庭最终判处林康宏3周监禁，罚款1万新加坡元（约合人民币4.9万元）；判处章瑞欢3个月监禁。
这起虐待女佣事件让新加坡人十分震惊，在互联网上也引发热议。一名Facebook用户评论说：“让一个人挨饿太不人道了。”
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