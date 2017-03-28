法媒：欧洲大银行在“避税天堂”有“令人惊愕”银行利润

法媒称，据国际非政府组织乐施会最新的调研报告，欧盟最大的20家银行在“避税天堂”国家和地区实现的利润竟然占总利润的四分之一。这些国家和地区的税率极低或为零，在有些地方的银行分支机构甚至连雇员都没有。最恶劣的是英国巴克莱银行和德国德意志银行，而法国最大的四家银行也赫然在列，它们主要是在卢森堡和开曼群岛实行避税。
据法国《论坛报》网站3月27日报道，乐施会幽默地表示，这是一个可以创下吉尼斯纪录的业绩：“全球年度最佳雇员应该是巴克莱银行卢森堡分行的雇员，因为其平均实现的年度利润为1300万欧元，是其在其他分行雇员平均实现利润的348倍。”
这只是乐施会在最新报告中揭示的个别“令人惊愕的”数字。该报告名为《流亡银行，欧洲大银行如何利用避税天堂》。各大银行不仅是“个人和企业偷逃税”的主要环节之一，“它们本身也是避税天堂的客户”。
乐施会逐个国家和地区严格核查了欧盟20大银行2015年的所有公开数据。第一个发现就让该组织感到震惊：这些欧洲银行公布的2015年利润有四分之一（250亿欧元）是在“避税天堂”实现的，而这些“避税天堂”的营业收入和人员占比分别仅为12%和7%。以法国兴业银行为例，其在“避税天堂”的利润占比为22%，但那里的雇员占比和营收占比仅分别为4%和10%。
该报告的撰写人之一玛农·奥布里表示：“报告结果显示了欧洲各大银行在‘避税天堂’业务存在的问题，以及其行为完全不受惩戒的现实。尽管丑闻不断涌现，但各大银行似乎始终没有改变自己的做法。”
乐施会报告认为，“纳税责任感最差的”当属巴克莱银行和德意志银行。巴克莱银行在全球总计实现了50亿欧元的利润，但其中竟然有9亿欧元记在了欧洲三个“避税天堂”爱尔兰、瑞士和卢森堡的账上。尤其是在卢森堡，其账面利润达到5.57亿欧元，由于其仅有“具备超常盈利能力”的42名雇员，因而只缴纳了100万欧元的税。德意志银行在卢森堡的账面利润为12亿欧元，但其在除了香港的所有其他地方都处于亏损状态。
欧洲大银行青睐的“避税天堂”其实很集中：主要是卢森堡、爱尔兰和香港，这三地占据各大银行72%的海外账面利润。仅卢森堡一地，20大银行就实现了49亿欧元的账面利润。
在爱尔兰，这些银行的账面利润额仅占在卢森堡的三分之一，但是数字却令人咋舌：有五家银行在爱尔兰实现的利润比在当地的营业额还要高，有三家银行只缴纳了2%的税。
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