“美国制造”全球最受欢迎？德媒：其实答案是“德国制造”

德媒称，在特朗普看来，“美国制造”一定是全世界最好的标签。这位要让美国和美国经济再次变伟大的总统显然坚信美国产品的质量及其在全球的受欢迎程度。
不过，真实数据却让人得出另一种结论。一项调查显示，“美国制造”在全球受欢迎程度远不及其他国家的产品。在排行榜上居于首位的是“德国制造”标签。
据德国《明镜》周刊网站3月26日报道，斯塔蒂斯塔调查公司与市场研究企业达利亚研究公司对来自52个国家和地区的约4.3万名消费者进行调查并得出一张制造国指数排行榜。
《明镜》周刊预先得到了定于27日公布的排行榜。在作评估时，统计数据根据进口量进行了加权：例如，与秘鲁受访者相比，美国消费者的评价更有影响力。排在榜单首位的是“德国制造”，随后是“瑞士制造”，“欧盟制造”位列第三。“美国制造”仅排在第八位，落后于英国和加拿大。
在受访者眼中，“德国制造”主要在质量和安全标准两项上得分较高。“瑞士制造”主要在地位象征和可信性两项上获得高分。“意大利制造”、“日本制造”和“中国制造”则分别在设计、尖端技术和性价比方面表现突出。
美国是过去12个月形象严重恶化的国家之一。这可能与特朗普和美国政府对自由贸易的批评态度有关。
具有讽刺意味的是，“德国制造”这个原产地标识是英国在19世纪末工业化时期引入的，目的是提醒人们注意来自德国的劣质和廉价仿冒品。但随着时间的推移，德国产品的形象发生了改变。德国目前已发展成为具备工匠技艺、发明精神和可信性的国家。“德国制造”标识如今已被视为品质保证。
这或许也是德国出口总量位居世界前列的原因。据慕尼黑经济研究所计算，德国去年贸易顺差达到2970亿美元。而美国则是全球贸易逆差最大的国家，达到4780亿美元。
不过，德国的贸易顺差也招致批评。据慕尼黑经济研究所计算，德国去年贸易顺差占国内生产总值的8.6%。按照欧盟委员会的标准，占比高于6%就会对欧洲经济稳定构成威胁。而德国近年来一直超标。欧盟认为，这种超标最晚从金融危机时开始造成不平衡：拥有巨额贸易顺差的国家导致其他国家为了进口商品而债台高筑。
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