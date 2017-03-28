马媒：金正男遗体周四将离开马来西亚

马来西亚卫生部证实金正男的遗体仍在太平间。不过，这次消息又说，遗体于周四离开马来西亚。
据马来西亚《东方日报》报道，金正男遗体在经过新一轮的货运安排后，确认将在周四上午自马来西亚吉隆坡中央医院太平间领出，随即直接前往马来西亚吉隆坡国际机场货运中心，运送出国。
消息说，金正男的遗体在上周日（26日）领出后，被安排先置放在某殡仪馆内直至隔日（周一）上午才被载往货运中心。
孰料，遗体在进入货运中心等待上机时，却因货运公司问题而途生变卦，因为遗体停放在货运中心或会加速腐烂，再加上保安问题，因此当局决定将遗体运返太平间。
而在当局提呈新一轮的货运要求后，被安排在周四（30日）以货机运送到澳门。
消息表示，尽管朝鲜方一直试图取得金正男遗体，以此进行反宣传，但消息称马来西亚不会让朝鲜得逞。
“朝鲜方有意利用金正男的遗体进行反宣传，因此他们不会希望得到的是骨灰。”
消息也说，马来西亚政府将会就9名滞留在朝鲜的马来西亚公民，以及3名被指匿藏在朝鲜驻马大使馆的朝鲜公民的下一步安排，会在谈判有了结果后才会作进一步宣布。
早前，有媒体传出9名马来西亚公民已乘搭班机飞往中国北京，并将在中国北京转机回返到马来西亚，但外交部长阿尼法今天中午被问及此事时表示不知情。
他指出，他至今没有接到9名马来西亚人已回国的消息，并强调外交部若有进一步消息，将会通报媒体。
另一方面，马来西亚卫生部长苏巴马廉表示，金正男的遗体一直都存放在吉隆坡中央医院太平间，不曾交予他人或其他单位。
据各媒体报道指金正男遗体已被已领出，被载送机场货运中心准备运往澳门，但后来又转送回中央医院，不过苏巴玛廉却说“他不清楚此事”。
“据我所知，金正男遗体还在马来西亚吉隆坡中央医院，没有交予任何一方。”
他也表示，他本身是从媒体报道得知金正男遗体被指已领出一事。因此，他会向法医组再确认此事。
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