抗癌西药经快车道进入中国

英媒称，根据一套旨在让西方药物在中国进入快车道的新制度，阿斯利康公司生产的一种药物本周末获准在中国治疗癌症患者。
据英国《星期日泰晤士报》网站3月26日报道称，中国国家食品药品监督管理总局批准阿斯利康公司生产的治疗肺癌药物泰瑞沙（Tagrisso）在中国销售。此前，泰瑞沙已获准在世界其他地区销售，包括欧洲、美国和日本。
报道称，泰瑞沙是治疗一种特定突变基因的药物，这种基因影响到40%的亚洲肺癌患者，高于在白种人中的比例。泰瑞沙是经中国国家食品药品监督管理总局优先审批通道批准的第一种药物。快车道制度的建立是为让中国患者更快地接触到最好的西方药物。
英媒称，阿斯利康公司高管表示，泰瑞沙的销售额最高可能达到30亿美元（约合206亿元人民币——本网注），成为该公司首席执行官帕斯卡尔·索里奥需要热卖的产品。索里奥于2012年10月开始担任阿斯利康首席执行官。
报道称，3年前，索里奥拒绝了美国制药业巨头辉瑞公司700亿英镑（约合6048亿元人民币——本网注）的收购要约，将自己的前途押注在新药研发上。近年来，阿斯利康公司悄然增加了对中国的关注。目前，该公司在中国经营两家制药厂，去年在华销售额达到21亿英镑（约合181亿元人民币）。
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