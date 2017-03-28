世界寻求没有美国的自贸联盟

瑞媒称，在二十国集团财长会议上，美国新政府投否决票阻挠在公报中声明支持自由贸易。但是美国总统唐纳德·特朗普在任的时间越长，华盛顿的保护主义表述和思想终将事与愿违、自食其果的印象就越强烈。
据瑞士《现金》周刊网站3月26日报道，没有什么比汉诺威消费电子、信息及通信博览会（CeBIT）——世界上规模最大的电子、信息展的开幕更能说明这一点了。3月19日晚，德国总理默克尔和日本首相安倍晋三就已公开表示愿为全球自由贸易共同奋斗。安倍说，人们因为开放的世界秩序而变得富有，眼下人们必须维护这一秩序。3月20日两位领导人重申了这一要求。
这只是目前新的联盟形成并日益巩固的一个例子。上周德国总理默克尔与中国国家领导人通了电话。此外，由于欧盟委员会主席让-克洛德·容克与默克尔施加压力，欧盟将加快与不满特朗普新路线的所有地区与国家（几乎遍布世界各地）的谈判并缔结自贸协定。
目前除与日本和澳大利亚外，与东盟国家和南美南方共同市场缔结自贸协议也已明确纳入了欧盟的议事日程。甚至与中国（双方因钢铁出口倾销问题而有过冲突）签订自贸协议在柏林也不再是难以想象的了。
而且无论默克尔还是安倍都暗示，在德国担任主席国期间，即便美国否决，二十国集团框架内的自由贸易讨论也绝不会结束。
在CeBIT上可以清楚地看到，德日两国政府首脑的自由贸易攻势有望获得广泛的社会支持。德国信息产业、电信和新媒体协会主席托尔斯滕·迪克斯就明确表示：“是时候再次回想一下一个开放和多元化世界的要素是什么了。让我们借助数字化把边境线撕裂吧，借此发出一个反对我们世界里的分裂者的信号。”
德国工业联合会执行委员会成员斯特凡·迈尔3月20日要求加快推进欧盟与南方共同市场的谈判，尽可能在今年就达成协议。“与一个人口超过7.5亿的市场达成协议将给予贸易关系以新的推动力。”他如此强调与巴西、阿根廷等国签订一份自贸协议的意义。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost