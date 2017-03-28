英国官员谴责科技公司助长恐怖袭击，WhatsApp和Google遭点名

在发生于议会外的恐怖主义暴行导致4人死亡之后，英国官员对科技公司利用恐怖主义宣传内容来牟利并且为恐怖分子提供秘密通讯地点的做法提出了批评。
一名英国情报官员表示，此前制造伦敦恐袭案的哈立德马苏德是单独行动的。官员说，警方正在梳理大量电脑数据，以确定他是否收到互联网的影响。
英国官员已经与科技公司就用户隐私和国家安全之间的界限问题展开了争论，认为互联网提供商有责任监管自己的网站，阻止人们在网络上被激进化。
内政大臣安伯拉德今天称，科技公司提供端对端的加密技术是“不可接受的”。她说，这样做使恐怖分子有地方可隐藏。
拉德女士对英国广播公司说：我们必须确保WhatsApp等企业不为恐怖分子提供相互通讯的秘密地点。我们必须确保我们的情报机构有能力介入加密后的WhatsApp。
外交大臣鲍里斯约翰逊对《星期日泰晤士报》说，科技公司正在利用在具有极端主义色彩文章旁放置广告的做法赚钱，这是“令人厌恶的。”
约翰逊批评Google公司没有清楚清除极端主义网站，而是通过在这些网站上打广告来赚钱。他说：“我对此十分愤怒。这是令人厌恶的。它们必须停止靠淫秽、暴力的文章赚钱的做法。”
英国媒体报道说，马苏德在恐怖袭击前的几分钟看过WhatsApp，但是警方没有证实。（美国《华尔街日报》网站）
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