日本成立教育部队训练夺岛机动团 部署西南群岛

日本陆上自卫队27日成立教育部队，的相浦驻地（位于长崎县佐世保市）进行了教育部署至机动团队员的部队的启动仪式，日本陆上自卫队于两年前在相浦驻囤地成立筹备部队。
境外媒体称，“中国大陆海洋活动扩大”，日本计划在长崎县佐世保市的相浦驻囤地成立水陆两栖机动团，以防备从鹿儿岛到冲绳县之间的西南群岛遭受攻击。
据日本《产经新闻》报道，日本陆上自卫队将成立负责夺回离岛作战的“水陆两栖机动团”，27日举行教育部队的成立仪式。
据台湾“中央社”3月27日报道，日本陆上自卫队27日成立教育部队，负责教导要部署在水陆两栖机动团的队员，训练内容包括AAV-7两栖突击车操作、潜入岛屿的实战技术等。
日本陆上自卫队于两年前在相浦驻囤地成立筹备部队，27日进行调整，以促使创设水陆两栖机动团的准备作业能加速进行。
日本政府计划明年陆续调度新型运输机“鱼鹰”，作为运送水陆两栖机动团的载具，“鱼鹰”运输机将部署于佐贺机场（位于佐贺市）。
据日本共同社3月27日报道，日本陆上自卫队27日在负责离岛夺回作战的“水陆机动团”的相浦驻地（位于长崎县佐世保市）进行了教育部署至机动团队员的部队的启动仪式。
报道称，在“中国加强海洋活动”的背景下，日本水陆机动团用于防范“可能发生的对鹿儿岛县至冲绳县的西南诸岛的攻击”。此次启动的教育部队将指导实战性技术，包括美军也采用、可在海上如船一般航行的两栖装甲车AAV-7的操纵方法、潜入岛内的方法等。
日本教育部队设于西部方面普通科连队名下。连队长、一等陆佐（相当于上校）丰田龙二在启动仪式上发言称：“安保环境日益严峻，希望肩负构建两栖作战的各位感受到自己的重要责任。”
报道称，日本陆上自卫队2015年已在该驻地安排筹备部队，开展机动队员装备及人员的配备工作。27日将对部队进行改编，为创建机动团加快准备工作。
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