新加坡学者：招惹中国，美国需三思而行

美国《国家利益》双月刊网站3月26日发表新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院学者贾里德·麦金尼的文章《美国及其领导人为何应对招惹中国三思而后行》称，一种充满愤恨、缺乏考虑、漫不经心和肤浅的论调正日益支配华盛顿对中国的观点，美国人应调整自己的思维，将头脑简单的论断从自己的战略话语中删去。
麦金尼称，理性思考的第一法则是，不应设定自己希望证明的论点。国际政治的第一法则是，误解丛生。而战略学的第一法则是，对手也有投票权。令人遗憾的是，在3月22日发表的题为《美国应如何应对中国不受约束的海上霸凌行为》的分析文章中，美国众议院外交委员会亚太小组委员会主席特德·约霍违反了所有这三条法则。结果就是，他的文章成了一个伪装成战略建议的语言空壳。单独就这篇文章而言，可以予以忽略；但令人担忧且难以忽略的是，约霍的文章恰恰代表了一种充满愤恨、缺乏考虑、漫不经心和肤浅的论调，而这种论调正日益支配华盛顿对中国的观点。
约霍在文章开头对亚洲海域在经济上的重要性发表了评论。毫无疑问，大量贸易经过这些海域。接着，他声称，这种贸易可能受到中国“威胁”——中国“可能”已显露其“随意拒外国船只于中国近海之外的野心”。他的证据？解放军日益增强的实力和中国对反介入/区域拒止能力的投资。
麦金尼称，约霍将中国日渐增强的军力与可能存在的“随意拒外国船只于中国近海之外的野心”联系起来。这种联系并非不可能存在，但是约霍并未完成其论证。他并未告诉我们，为何中国有可能将商船拒于这一地区之外、从而伤及全球贸易。
计算风险的方式是，将某一事件发生的可能性与估计这一事件可能产生的后果相乘。在可能性极低时，即便后果极严重，风险也是低的。这一公式必须应用于所有战略思考。若非如此，结果不仅将是不合理的，还将具有危险性。
因此，中国破坏经过亚太地区的“5万亿美元”贸易的可能性有多大？其中大多数贸易来自中国、去往中国、经过某个中国港口或以中国为最终目的地。这是一个合适的出发点：破坏这种贸易有悖于中国最重要的利益。
接下来，说中国的军事投资旨在破坏亚太地区贸易，证据何在？没有提供任何证据。约霍只是对自己希望证明的论点进行了臆断。除非提供证据，否则中国破坏亚太地区海上贸易的风险应被评估为接近于不存在。
麦金尼称，约霍似乎认为，中国的“好战性”正在直线上升，作为奥巴马政府未能“让其付出代价”的后果，中国“日益猖獗、欺凌邻国”。这种观点误解了南海局势已趋于稳定的局面。事实上，过去一年中，菲律宾和越南已不再与中国公开为敌，而是在进行双边谈判。在东亚和东南亚，外交政策精英如今更担心的是被拖入一场美中冲突而不是中国的“过分自信之举”。
最不同寻常的一个事实是，约霍从未认真考虑自己针对中国的“好战性”所提出的解决办法——让中国付出代价——事实上是否会以他希望的方式改变中国的行为。预测对手的反应是战略学的最基本法则。这一法则普遍存在于人类的互动中。只有傻瓜才会先采取行动、后考虑结果。
然而，这正是约霍想让我们做的。他建议采取一系列措施：更多“航行自由”行动，商业制裁、惩罚重新（与中国）结盟的菲律宾，以及在不邀请中国参加2018年环太平洋海军军演的同时邀请台湾参加。约霍只是臆断这些措施能导致他希望的结果。然而，也可能出现其他结果。一种结果是，此种措施不导致任何变化。程度轻微的招惹行为无法迫使中国从根本上改变其战略。另一种可能性是，中国令紧张关系升级，但以它自己的方式。也许它会更紧密跟踪该地区的美军。也许它会增加长期军事投资。也许它会惩罚美国“盟友”，例如台湾。
麦金尼称，无需在本文中评估最可能出现的结果。他目前的请求是，美国人应调整自己的思维。在这一日益复杂的时期，美国如果要制定明智的战略，就需要将头脑简单的论断从自己的战略话语中删去。
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