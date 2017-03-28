奶粉抢购潮中，新加坡人又涌入马来西亚去买药

新加坡人不仅抢购马来西亚奶粉，而是越过长堤去马来西亚抢购慢性病药！这又成了新加坡人“跨国购”的新趋势。
为什么连药品也要跨国去买？因为同样的药品两国药价差一半以上！
除了一般外敷药膏与咳嗽感冒药之外，如今新加坡人也抢购慢性病药物。慢性疾病指病程长且发展缓慢的疾病，包括心脏病、中风、癌症、慢性呼吸系统疾病、高血压和糖尿病等。
据马来西亚《东方日报》报道，新加坡医院看诊费和药费是分开计算。虽然新加坡政府为国民提供健保双全计划、建国一代配套等，但最高的医药津贴只达药费的50%至75%左右，对于一些拮据的慢性病患者来说，药费是一种负担，尤其是慢性疾病药物。
这股越堤买药风气已有5年时间之久，主要原因有三，分別是马新货币汇率、新加坡药费较高及马来西亚对药物管制执法不严。
尽管马来西亚政府向新加坡司机征收20令吉，但许多新加坡人以公交代步进入新山，因为新加坡人喜欢到新山市区购物，同时也会在到城里的药店买药物。
马来西亚一家药店经理透露，马来西亚征收外国车辆入境费后，可是却不影响新加坡人到新山，反而新加坡人还增加了，约80%的顾客都是新加坡人。
他指出，同样的药剂量，在新加坡售价约80新元，在新山的药房售价约33新元。相比之下，当然是在新山买药比较划算。
受访的西药房和中药店店家都声称，平日的生意也不输周末，新加坡人不一定在周末来买药，平日买药的新加坡人其实也很多。
新加坡人来买药品之外，也会到新山买中药或者补品尤其是燕窝。
马来西亚新山一家中药店老板说， “因为新加坡没有养燕业，燕窝补品都是进口货，价格较贵。马来西亚有养燕业且生产制造燕窝产品，价格也比较大众化，获得新加坡顾客青睞。新加坡客购买补品一次消费约200至300令吉。”
马来西亚卫生部承认新加坡的医生处方，但由于药物具有服用期限，新加坡人越堤到马来西亚来会购买数个月的服用药量。
根据马来西亚卫生部规定，到药店购买慢性病药品的顾客须出示医生处方，登记才能购买。
此外，受访者皆认为，与马来西亚相比，新加坡人更相信自己国家的医疗技术，即使有在新山看诊，比例应该占少数。因此，新加坡人只是为了药品的价格较为便宜而选择到马来西亚来买药。
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