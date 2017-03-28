纳吉：马来西亚未决定是否要买战斗机

（综合讯）根据《路透社》报道称，马来西亚首相纳吉表示与法国总统奥朗德（Francois Hollande）一起讨论有关购买“阵风”（Rafale）战斗机，但仍未决定。
纳吉与奥朗德在马来西亚吉隆坡联合举行新闻发布会上针对购机问题回答说：“我们还未做出决定，不过我们注意到其他国家已经购买此类战斗机。”
据悉，目前，卡塔尔和印度已经向法国购买了“阵风”战斗机。
马来西亚计划更新现有的战斗机机队。消息人士透露，马来西亚考虑购买18架“阵风”战斗机，估计总额超过20亿美元（约120亿人民币）。
现有马来西亚皇家空军部队的俄制米格29战斗机，近半已经停飞。
随后，奥朗德回应纳吉的谈话说，“我知道您（纳吉）会作出决定的，在各种前提的考量之下，我们会给予必要的支持。”
他补充说，“我们的部长是有效率的，我只能说就现况而言，“阵风”比起其它类型的战斗机，已是最好的。同时也讨论了价格及规格，相信纳吉在不久后带来好消息。”
奥朗德在访问马来西亚期间与纳吉进行了双边会谈，也是奥朗德在东南亚三个访问国家之一。奥朗德早前访问了新加坡，并于星期二晚前往印尼。
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