购物少，中国夫妇遭泰国导游报复护照莫名损坏无法到新加坡旅游

旅游业乱象丛生，导游素质参差不齐，在哪都一样！
今年3月初，四川眉山一对退休夫妇找到当地一家旅行社，选择了一个泰新马10天9晚双飞游。
3月18号，从成都飞往泰国曼谷，老两口首次出国之旅开始了。一路上，老两口心情都很好。3月23日，结束泰国之旅，准备前往新加坡。不想，老两口遇到麻烦了。
泰国时间早上5点半，一行人乘车前往机场，准备飞往新加坡。但在办理登机牌的时候，该夫妇却遇到了麻烦。领队与海关沟通后，发现“护照损坏，不能入境。”原来，在他们护照内页首页下方，裂开了一个小口子。口子虽小，约一厘米，但问题却很大。护照上有敏感电子元件，损坏的地方，恰恰就把电子元件整坏了“当时领队就说，不能再去新加坡了，只能回国。”
首次出国的两夫妇一时手足无措，最终付了5650元，买了两张回成都的机票。“大脑完全一片空白，不知道自己到底做错了什么，也不知道还能不能登机回国。”
回国之后，两夫妇越想越不对劲，护照一直保管得好好的，怎么会莫名其妙出现一个小小的口子？
3月23日，不明就里的他们回到了眉山。当他把这不愉快的经历摆给朋友听时，友人的一句提醒——“你们是不是没买东西？”这才让他们“醒悟”过来。
据他们回忆，在泰国短短几天，当地陪导游带着他们去了6个购物店。“2个珠宝店、1个皮具店、1个泰丝店、1个乳胶制品店、1个免税店。”由于珠宝很贵，大家都没有买，泰国当地导游出门时还很不高兴，说这个团是带过的最糟糕的，自己要亏钱了。
“泰国导游还在车上推荐食品，叫我们买，我和老伴买了一袋腰果，一袋桂圆干，花了180元人民币。”在泰国期间，两夫妇就只买了这点东西，是团里花费最少的。
“我们的护照，曾经被领队和泰国导游收过，特别是泰国导游，收的时候还把我和老伴的护照，单独放在了一边。”自己事后专门查看过护照，纸张很厚，上面还塑封了一层薄膜，如果不是人为故意，很难损坏。“后来我们才知道，护照上有敏感电子元件，损坏的地方，口子虽然很小，只有一厘米，但恰恰就把电子元件整坏了。”
“我和老伴都觉得，是泰国导游的报复行为。”
护照到底是人为损坏还是无意损坏？
据悉，旅游部门已经介入协调，旅行社同意补偿老两口回国机票钱5650元。该旅行社工作人员表示，非常同情老夫妇在外旅行的遭遇。但对于老两口的怀疑，该工作人员并不认可。“不存在不买东西就撕护照这种事，我们没必要给自己找麻烦。再者，护照曾经过多人的手，谁都有可能弄坏，两位老人也有可能不小心弄坏。”该工作人员表示，出于感谢客户对旅行社的认可，也希望这件事妥善解决，不让两位老人伤心，旅行社才同意补偿这笔机票钱。
而该夫妇最终对调解结果也表示认可，“对方有诚意，我们也不想追究了，很难弄清是谁弄坏了护照，但肯定不是我们。”
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