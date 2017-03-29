特朗普签署行政命令推翻奥巴马政府气候政策

华盛顿3月28日电，美国总统特朗普28日签署一份名为“能源独立”的行政命令，旨在推翻奥巴马政府时期的气候政策。
在20多名煤矿工人和一些政府官员的见证下，特朗普当天在美国环境保护局签署了这份行政命令，声称要“终结(奥巴马政府发起的)煤炭战争”。
特朗普说，这是“美国能源生产一个新时代的开始”，将解除对美国能源生产的限制､废除政府的干涉并取消扼杀就业的规定，从而“带回我们的工作､我们的梦想，让美国再次富裕”。
这份行政命令最重要的内容是要求“暂缓､修改或废除”奥巴马政府2015年推出的《清洁电力计划》相关行动。
《清洁电力计划》是奥巴马政府气候政策的核心，要求美国发电厂到2030年在2005年基础上减排32%。此前，美国最高法院已于2016年2月下令暂缓执行《清洁电力计划》，因此该政策实际上从未实施。
此外，行政命令还解除了联邦土地煤炭开采租赁的临时禁令以及石油､天然气和页岩气开采的相关限制，要求重新评估温室气体的所谓“社会成本”，并废除了奥巴马有关气候变化与国家安全等相关总统备忘录。
特朗普曾称气候变化是骗局，并在选举期间威胁要退出联合国应对气候变化的《巴黎协定》。但这份行政命令并未谈及《巴黎协定》。
一名白宫高级官员在背景情况介绍记者会上说，气候变化是“一个值得注意的问题”，美国会不会退出《巴黎协定》仍在讨论之中。
对于这份行政命令，一些专家认为，从国际层面看，这将使美国很难达到在《巴黎协定》中承诺的减排目标;从国内层面看，其实也很难实现特朗普政府所说的促进经济增长与创造就业的目标。
专家认为，以煤炭产业为例，这个行业在美国呈长期衰退趋势，是因为它无法与低价天然气及可再生能源竞争，市场因素导致美国煤矿工人数量降至今天位于历史最低水平的6.6万人。
令环保人士相对欣慰的是，美国民众似乎日益关注气候变化问题。美国盖洛普咨询公司27日公布的一项调查结果显示，50%的美国民众关注气候变化，这是史上最高水平，2016年和2015年这一比例分别为47%和37%。(新华社)
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