不是吓唬你！在WhatsApp群发信息，小心新加坡罚你500万元！

真的不是吓唬你，在WhatsApp群发送信息，一旦触犯个人资料保护法，你可能被罚款高达100万新元（相当于500万元人民币）。
新加坡最近就发生了这样一件事，一名公司董事在WhatsApp群（相当于微信群）里发了一条公司前员工的信息，结果遭到新加坡个人资料保护理事会的警告。
根据该委员会的调查，2015年，一家公司的董事在一个50人的群里发了一条信息，谈及公司前员工的嗑药和不诚信的问题。这个群里的成员由该公司的员工和志愿者组成。
海峡时报报道说，这名女性前员工之所以之前向这位董事披露自己的情况，因为董事代表公司即自己的雇主。
根据新加坡的个人资料保护法，任何人未经同意搜集、使用或披露个人资料，是违法的。违法者的罚款高达100万新元。
报道说，这是新加坡第一起在聊天讯息平台上触犯个资法的案例。
不过，被警告的公司辩称，这是董事个人行为，不是公司行为，因为这些资料只有董事一个人知道。
但个人资料保护理事会指出，这位董事是公司的高级成员，公司不能卸责。尤其是，这位受害人因为不愉快的离职引发她与公司的争执之后，她的私人信息被披露。
这位董事说，他不满这位员工试图破坏自己的管理，并鼓动其他人也离职。
所以，理事会认为，这起暴露个人资料行为，是这名董事的职务行为，当然企业必须为此负责。
不过，理事会也强调，这次个资泄漏是内部泄漏，并非大范围公开泄漏。因此，理事会对这家公司发出警告。
海峡时报引述这家被警告的公司发言人说，公司尊重理事会的决定，并对事件表示遗憾，公司也会采取更严格的措施，确保类似事件不会再发生！
这起案子说明，在网上群里发信息，一定要注意不能触犯个人资料保护条例。尤其是别人的非公开的信息，你在发之前一定要三思而行。
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