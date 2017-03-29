美信贷收紧引经济学家担忧：或让市场严重措手不及

英媒称，美国银行业突然且罕见的收紧信贷让信贷策略师们越来越不安，他们担心今年美国和中国同步放缓会让乐观的市场严重措手不及。
据英国《每日电讯报》网站3月26日报道，美国企业借贷的一个关键指标正在以雷曼兄弟危机以来最快的速度下降。美国的货币供给增长也显著放缓。这些货币和信贷信号往往是实体经济的首要指标。
美联储的数据显示，2万亿美元的工商贷款市场在去年12月达到顶点。随着银行收紧信贷，尤其收紧对非住宅地产的贷款，信贷领域陡然走弱，过去3个月的年化降幅为5.4%，这是自2008年12月以来未曾有过的。更大范围的9万亿美元贷款和租赁市场没有急剧恶化，但也在萎缩，3个月来的降幅为1.6%。
美国几家大银行的信贷专家近日发出警告，尽管声音不大。花旗银行集团全球信贷策略师马特·金说：“美国银行放贷放缓没有获得多少关注，这让我们感到吃惊。”
虽然他们尚未感到恐慌，但他们的担心值得关注。在最近的几次金融压力事件中，信贷通常先于股市几周接收到麻烦信号。
摩根士丹利的埃尔加·巴奇和切坦·阿希亚说，信贷紧缩是一个预警信号，需要密切关注。他们说：“根据我们的估计，2016年底信贷冲量由正转负。自2008年金融危机以来，我们还从未见过银行对美国企业的放贷这样急剧减速。”
他们说：“纵观历史，信贷低迷均导致衰退。此番骤减有可能重新激起人们的担心，即高杠杆的美国企业部门甚至可能对有限加息都做出强烈反应。”
以某些专家提出的美联储影子利率模型衡量，迄今美国此轮货币紧缩相当于加息13次。
国际货币基金组织对自1960年以来发达经济体发生的122次经济衰退进行了研究，结果显示，在这些衰退发生之前的四五个季度一般会开始出现信贷放缓。
亨德森全球投资公司的西蒙·沃德预计，经济减速会持续两个季度左右，可能吓到措手不及的人，但美国不会发生经济衰退，也不一定会破坏当前的全球经济扩张。尽管如此，投资者此次不能指望反复无常的美联储来拯救华尔街。
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