中国劳务所得税800元起征点有望提高
中国劳务所得税自1980年实施800元的起征点以来，长达36年未进行调整。而《个人所得税法》已进行了6次修订。“工资、薪金”的个税起征点也在根据经济发展水平和工资水平适时适当进行调整，自2011年9月1日起调至3500元，而劳务报酬所得税800元起征点至今未变。
36年前的800元相当于现在的多少钱呢？过低的劳务所得税起征点与当前的经济发展水平和人们生活水平不适应，也引起了民众的热议。
@golden123：劳务报酬和稿酬还是30多年前的800元起征点、税率还是20%，这样不公平的话恐怕会引起巨大的社会矛盾，这很简单，大家都是用劳力得到的收入，凭什么劳务报酬所得和稿酬所得起征点和税率跟工薪阶级相差那么大！！
@空空然也：啥时候提高劳务所得税提高啊！学生实习被扣那么多税真伤不
@倾蓝紫：民进中央：劳务所得税800元起征点已36年建议提高——最盼望这个。身为作者，简直是鹭鸶腿上剔肉！！！
提高劳务所得税起征点呼声四起。
据《澎湃新闻》报道，2017年全国两会开幕在即，民进中央拟在全国政协十二届五次会议上提交《关于提高劳务所得税起征点的提案》。
《提案》认为，从目前情况看，劳务所得税主要征收群体主要是两大人群，一类是企事业单位临时佣工和实习生，这类人群属于低收入阶层。另一类是企事业单位人员兼职从事科研、设计、技术服务等科研创新活动时劳动所得。
“当前过低的劳务所得税起征点，既不利于提高低收入群体收入，也不利于鼓励创新创业。”
《提案》建议，800元起征点提高到和个人所得税同水平或者更高；而对明星表演、出场费一次性收入畸高的加大征收力度；对科研和创新活动劳务所得则实行减征，激励大众创业万众创新。
民进中央此举得到了网友的点赞，他们表示：“最盼望这个了！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost