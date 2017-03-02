人大与政协最富百人 4年财富增长64%：胡润百富
路透社报道，胡润百富报告指出，自习近平上台以来，中国人大和政协中最富有的100名代表在4年中享有约64%的财富增长。
习近平于2013年上台后，并致力于打击腐败，也将消除贫困作为首要任务。
但是，胡润百富报告指出，从那时起，全国人民代表大会和人民政治协商会议全国委员会中最富裕者的财富增长速度，超过了经济、股票市场、房价和工资的增长。
据新华社报道，全国人大和政协将分别于3月5日和3月3日在北京开幕。
虽然其成员来自社会各个阶层，但胡润报告指出，其中209名代表——占总数的4%——没人身价至少20亿人民币或以上。
路透社指出，这209名代表的财富总计近3.5万亿人民币，几乎要相当于比利时的国内生产总值。
另外，他们之中有一半以上是亿万富翁。根据胡润报告的估计，其中最富裕的100名今年身价合计有3万亿人民币，比2013年的1.84万亿人民币增长了64％。
这意味着，他们在2013年到2016年间的年均财富增长为13%。但是，同期的经济增长平均为7.2%，CSI300股票指数平均上涨7％，房价平均增长5％。
虽然最新的工资数据还没有更新，但是2013年到2015年的年薪平均增长约为9%。
路透社指出，这些“超级富有”的人大和政协代表都是商界人士。其中包括香港商人李泽钜、腾讯主席马化腾、以及百度董事长李彦宏。
胡润百富报告的创始人胡润（Rupert Hoogewerf）指出，这些富有立法者所代表的公司，在税收和就业方面产生了巨大的影响。
据路透社引述，他说：“我可以理解，让这些利益相关者作为政府顾问很合理。”
普林斯顿大学助理教授罗里·特鲁克斯（Rory Truex）认为，富商在人大和政协中的存在，是执政的共产党刻意的安排。
他告诉路透社说：“通过为非常富有的人提供议会中的一席，这可以帮助确保他们的忠诚，并让他们分享党成功的部分利益。”
根据特鲁克斯于2014年发表的一份报道，他认为企业家也从中受益。他在报告中分析道，11届人大（2008年—2012年）的一名首席执行官享受了“名誉提升”，从而使他的公司营业利润提高了3—4%。他没有分析本届人大的数据。
加州圣地亚哥大学的中国精英政治学者史宗翰（Victor Shih）指出，商人们非常中国地方和国家级别的席位，因为“它为他们提供了一定程度的政治保护”。
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