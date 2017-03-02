抗癌新方法，基因疗法让晚癌患病情逆转
英媒称，人们发现，一种突破性的基因疗法能让1/3的晚期病人摆脱疾病。这种疗法会激发病人自身的免疫细胞。
英国《每日电讯报》网站2月28日报道，美国风筝制药公司已对这种被称为“CAR-T细胞疗法”的治疗方法进行了为期半年的首次试验，并公布了结果。
接受试验的101名患者中有大约36%的人到6个月时病情出现全面缓解。而有80%的人在研究期间肿瘤至少减少了一半。
“这些数字真是了不起，”美国莫菲特癌症中心血癌专家弗雷德·洛克说，“这些都是接受过很多治疗、已经没有其他选择的病人。”
医生将这种疗法称为“有生命的药物”。这种疗法会过滤病人的血液，以便取出叫做T细胞的重要免疫细胞，然后在实验室对这种细胞进行基因改造，从而让它们能识别癌细胞。
癌细胞很擅长躲避免疫系统，但新的疗法彻底去掉了抑制免疫细胞的开关，使免疫细胞能正确地工作。
英国癌症研究会的马丁·莱德威克说：“这些结果很有前景。它们显示，对一些带有某种类型淋巴瘤的患者来说，将来CAR-T细胞可以成为一种治疗选项。但我们需要更多了解这种疗法的副作用和长期好处。”
这项研究中的患者都带有三种类型非霍奇金淋巴瘤中的一种。非霍奇金淋巴瘤是一种血癌。英国有1.36万名非霍奇金淋巴瘤患者。参与该研究的患者之前采用其他疗法均告失败。大部分患有这种血癌的病人只能生存半年，但该试验组中的一半人在试验开始9个月后依然生存，其中三分之一或已治愈。
43岁的迪马斯·帕迪利亚曾被医生警告，其病情因化疗不再奏效而恶化。在获悉可能已处于癌症末期后，他说：“我曾考虑，要如何把这些告诉我的母亲、妻子和孩子。”
在去年8月接受CAR-T细胞疗法后，他看到他的肿瘤“像冰块一样缩小”，现在他的病情已获得全面控制。他说：“他们能拯救我的生命。”
然而，有人担心这种疗法存在严重的副作用，甚至会导致一些病人死亡，因为它会让免疫系统反应过度。在试验期间，有两名患者死于该疗法，而不是死于癌症。
在参与研究的患者中，13%的人出现了免疫系统在抗击癌症的过程中反应过度的危险情况，约三分之一的人出现了贫血或其他同血球计数相关的问题。
有近三分之一的人报告了诸如困倦、沮丧、发抖或讲话困难等神经病学问题。不过这些通常只会持续几天。
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