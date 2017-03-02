特朗普政府宣布不受制于WTO裁决 中国表示支持WTO
路透社报道，关于特朗普政府宣布美国不会受制于世贸组织裁决，中国外交部表示，中国支持世贸组织的工作。
据路透社以英文引述，中国外交部发言人耿爽表示，以世界贸易组织为中心，维持一个公平、开放的多变体制，有利于全球经济增长，也符合每个人的利益。
他说：“中国自加入世贸组织以来，一直积极支持世贸组织的工作，这一立场不会改变。”
路透社指出，中国商务部拒绝马上对此进行评论。
美国贸易代表办公室于3月1日发布2017年贸易政策议程报告。报告中强调，特朗普政府“不会容忍”扭曲市场的不公平贸易行为。
报告补充道，这包括货币操纵、不公平的政府补贴、知识产权盗窃等。
路透社指出，该文件表明，特朗普政府可能在试图扩大世贸组织规则的接受限度，以便其找到方法减少与中国和墨西哥的贸易逆差、以及将工作岗位迁移回美国——以实现特朗普的竞选承诺。
报道指出，奥巴马政府在打击不公平贸易行为时，严格遵守世贸组织规则，而特朗普政府此宣言标志着与前政府分道而驰。
特朗普打着“美国优先（America First）”的口号参加竞选，也赢得了美国大选。对此，路透社指出，中国担心其出口依赖型的产业将受到影响，因此曾多次敦促各国领袖拒绝保护主义。
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