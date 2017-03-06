中国在南海启用世界最大海上钻井平台 可开采海面3000米下石油
据中国官方电视台4日报道，中国所说的全世界最大、钻井深度最深的海上钻井平台——“蓝鲸1号”已交付使用。
据报道，该钻井平台的甲板面积相当于一个标准的足球场大小，其先进的钻井系统能够实现最大作业水深3658米，最大钻井深度15240米。
“蓝鲸1号”专为南海设计，这里未开采的石油可能埋藏在距离海面3000米甚至更深的水下。
中央电视台报道说，该钻井平台的造价约为7亿美元，相当于两架空客A380的价格。它重达4.2万吨，从海底到钻井架顶端有37层楼高。
该平台使用了像德国西门子公司这种全球领先的国内外供应商的最新技术。据制造商——山东烟台中集来福士海洋工程有限公司介绍，“蓝鲸1号”的钻井效率比中国其他钻井平台高出30%。
“蓝鲸1号”是钻井平台，世界上最大的采油平台是俄罗斯的“萨哈林1号”海上平台，重达20万吨。“蓝鲸1号”的所有方——中国石油天然气集团公司说，环境事故，特别是漏油问题最令人担心。该钻井平台在运作前，经过了严苛的检测。
中国在有争议的海域部署大型钻井平台的做法引发了邻国，特别是日本和越南的担忧。2014年，由于中国的“海洋石油981”钻井平台在中越存在对立主权声索的南海西沙群岛附近开展作业，曾引发中越之间的严重对峙。 （香港《南华早报》网站）
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