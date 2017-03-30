中方反“萨德”措施下，韩国急寻印度求援

韩媒称，韩国外交部28日表示，正在印度访问的第一次官（副外长）林圣男当天在印度会见印度外交部秘书普里特·萨兰、印度外交国务部长辛格等官员，商定年内建立副外长、副防长（2+2）会谈机制。
据韩联社3月29日报道，韩国外交部表示，韩印双方商定年内建立副外长、副防长会谈机制，并举行第九次韩印外交部长联合委员会会议，通过搞活两国高层协商机制，加强政治、安全等领域的战略合作。
据悉，2+2会谈通常是同盟国或关系紧密的友邦国间启动的对话机制。在中国加大力度全面反“萨德”之际，韩政府旨在通过加强与印方合作应对中国，摆脱对中国市场的过度依赖。
韩印双方商定加强合作，扩大两国间贸易投资规模。林圣男在会谈时表示，希望正进行的有关改善韩印一揽子经贸关系协定的协商能圆满结束，扩大两国贸易投资规模，进一步夯实韩印之间特殊的战略合作伙伴关系。同时，林圣男呼吁印方对韩国为印度基建开发推进的百亿美元规模的金融支援项目提供支持与帮助，并积极解决韩企在印度所面临的问题。印方则表示，希望基建、港口、纺织、电子等多个领域的优秀韩企能进军印度市场。
另据韩联社3月29日报道，访韩中国游客锐减，为弥补中国游客的空缺，韩国观光公社和地方政府瞄准印度市场积极举办旅游推介活动。
29日，韩国观光公社与首尔观光营销公司、京畿道观光公社、仁川观光公社等联合在印度首都新德里举行“MICE路演”活动。“MICE”指会议、奖励旅游、展览、节事活动等大规模旅游项目，与传统旅游相比附加价值更高。
当天，参加活动的韩国旅行社向印度当地旅行社和企业负责人介绍了结合韩国首都圈著名旅游景点和会议设施的旅游线路。主办方还与印度媒体记者座谈，并邀请印度旅游行业人士出席“韩国旅游之夜”活动。
另外，韩国外交部第一次官林圣男28日与印度外交部秘书普里特·萨兰会晤，普里特·萨兰对扩大韩国与印度在旅游领域的合作表现出浓厚兴趣。
去年，韩国接待印度游客19.59万人，和2012年9.17万人相比，访韩印度游客人数四年间翻了一番。
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