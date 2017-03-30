女大学生卖卵20颗获2.5万，秒换iPhone 7 Plus

“痛，取完卵我都虚脱了，手术台都下不来。”2017年3月2日，小雨（化名）接受了她人生中第一次人工取卵手术。手术的地点，不是在医院的手术室，而是在一处公寓楼里，一间私自改造的“手术室”。小雨不是求子不得的患者，而是一个“缺钱”的女大学生，在地下市场出售卵子赚钱。
“就让我换了那边的睡衣，然后口罩头套，下体消毒”，小雨按照工作人员的指示完成了“手术”前的准备工作，躺在手术床上。所谓的医生和护士开始进行取卵手术，这个过程中没有打麻药。
小雨说，她觉得取卵手术应该没有持续太长时间，工作人员告诉她结束了，剧烈的痛让她一时之间根本爬不起来。
“那里有很多人等着接受手术”，这是小雨看到的。
接下来，小雨要在地下卵子交易中介给她安排的宿舍里观察三天，宿舍里有专人负责给她注射消炎药水。
小雨自称94年出生，在读本科生。小雨说自己在微信群里看到了“捐卵”广告，便产生了“捐卵”的想法。“我是真的缺钱，没办法。”
几天后，当记者再次和小雨联络时，发现QQ聊天窗口的在线提醒已从“4G在线”变为“iPhone7 Plus在线”。
记者卧底现场发现，涉事的“添丁集团”是一家中介公司，他们不允许卖卵者私自与客户联系。而且卵子价格跟颜值和学历挂钩，颜值越高学历越高的价格就更可观。
正式取卵之前，小雨在“手术室”打了促排卵针，在腹部和臀部各注射了一针剂药物，其中有一种针剂是8000单位的绒促性素混合生理盐水制成。这样的促排卵针需要打四天，之后再进行体检，以观察卵子的成长状况，而注射绒促性素的剂量也会根据卵子的成熟程度进行调整。
而真实的取卵手术是什么样的？又有哪些潜在风险？据人工辅助生殖方面的专家、同济大学附属同济医院生殖医学科主任纪亚忠介绍，施行取卵手术对于环境有很高要求，室内要无菌、少尘，保持恒温。卵细胞是人体内最脆弱的细胞，对温度变化非常敏感，因此手术中用于盛放卵细胞的试管都必须是恒温加热的，保持和人体内同样的37摄氏度。
得知非法取卵手术是在医院外的“工作室”里进行的，纪亚忠直言“风险很大”。“把卵子从卵泡里取出来的过程，会在卵巢上造成创口，如果室内细菌超标，很容易造成感染。如果形成炎症，很可能影响今后的生育，甚至当时就会因为感染而发生危及生命的情况。”
当小雨得知自己在拿生命冒险，会不会后悔？
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