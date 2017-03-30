马来西亚竟然把韩国当作朝鲜 将金正男死讯通知韩国

吉隆坡讯，马来西亚当局在金正男死后，错误地将其视为韩国公民，并在金正男死后第一时间通知韩国驻吉隆坡大使馆，路透社引述消息来源报道说。
警方的错误导致韩国很快告知吉隆坡，死者的身份很可能是金正男，朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长。
金正男13日在吉隆坡被刺后，马来西亚警方检查了他的护照，但警方竟然没有看懂朝鲜民主主义人民共和国(Democratic People’s Republic of Korea)这个朝鲜的国名，将其误解为大韩民国（Republic of Korea），消息来源说。
马来西亚当局当时联络韩国使馆，并将金正男身上的护照复印件发给使馆。指导马方弄清楚韩国和朝鲜的区别后，才通知朝鲜在吉隆坡的使馆。不过，这是在暗杀的同一天。
这起乌龙事件也正好解释了为什么韩国媒体率先报道了金正男被暗杀的新闻。因为在金正男被暗杀后不到24小时，韩国警报部门就在首尔向韩国国会介绍了金正男的死讯。接着消息漏给了韩国媒体。
韩国的新闻发出后数小时，马来西亚警方才证实一名朝鲜人在机场死亡，但没有披露其身份。
韩国和美国的情报机关说，朝鲜策划了这次暗杀，但朝鲜否认这种说法。
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