东欧“网骗”激增 “美女骗子”瞄准中国白领

在互联网发展迅猛的当今，无数的单身男性也开始在网络上寻找真爱，因此产生的网络诈骗也数不胜数。据欧洲一家网络监督公司DatingScams统计，目前在东欧及世界各地共有19057名年轻美女，以约会寻亲为名，在互联网上进行专业诈骗活动。这家公司截至26日共收到214693条投诉报告。数据显示，“美女”诈骗者大部分来自俄罗斯、波兰、捷克及其他东欧国家。
受欧洲总体经济低迷的影响，一些东欧年轻少女想从网上找到发财之路，以寻友约会为名进行网络诈骗活动。诈骗手法五花八门，常见的手段有：通过电子邮箱发送一封非常正规的求爱信；邀请参加聚会，有图片、网址、联系电话和邮箱地址；通知收件人中奖，可与美女共度美好未来；诈骗者自称身处战争的痛苦中，身无分文，需要对方拿出国际主义爱心和善心去援助。此类手段屡试不爽，受骗者层出不穷。据悉，这些“美女骗子”很有可能是从其他网站盗取的图片，背后实则网络犯罪集团在操作。
据欧洲专门关注妇女诈骗的网监公司称，这些人通常想在短时间内快速谈情说爱，目标瞄准西欧、美国及中国白领阶层。在认识第一时间内，对方会马上摸清受害者的职业及收入，然后根据各人经济情况，开始布局诈骗。
美国驻东欧各国大使馆及美国FBI几乎每天都会接到有关美国公民受诈骗投诉案；这些东欧美女通常要求美国公民汇去签证费、生活费、差旅费等信用卡信息，同时因互联网上匿名，受骗者不能确定对方的真实信息。目前，欧洲网络监督部门已将所有“东欧美女骗子”编入网监黑名单中。美国政府驻东欧机构提醒美国人“网恋”时不要汇款给没有见过面的东欧美女对象，以防上当损失真金白银。
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