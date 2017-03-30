中国成美能源新政赢家：特朗普“让中国再次伟大”

【美国之音电台网站3月29日报道】美国总统特朗普周二签署了范围广泛的行政令，这道行政令实际上将废除奥巴马时期的环保监管法规。这让人们更加担心几十年来有关气候变化的努力可能会前功尽弃。
特朗普在签署行政令的仪式上说：“我们将让我们的矿工重返工作岗位。”
白宫发言人斯派塞说，特朗普相信他能够实现平衡，既保护环境，又推动美国的能源生产。斯派塞在记者会上说：“这项行政令将帮助确保我们能有清洁的空气和清洁的水，而又不会牺牲我们的经济增长和创造就业。”
特朗普的行政寻求暂停、撤回或重新审议好几项法规，以增加美国国内化石燃料能源的生产。行政令指示联邦机构找出阻碍国内能源生产的法规。列入重点审议范围的包括《清洁电力计划》。这项计划限制燃煤电厂排放的温室气体。行政令还废除了奥巴马的很多环保倡议，并废除联邦官员在作决策时必须考虑气候变化影响的规定。
特朗普2018年度的预算提案将把环保局的经费砍掉了31%，包括几乎彻底取消气候研究的资金。更令人说摸不透的是，特朗普是否还会信守奥巴马2015年签署的《巴黎协定》等国际协议。美国环境保护局局长普鲁斯特周日说，《巴黎协定》是一个“坏交易”。
【美国《纽约时报》网站3月29日报道】特朗普周二签署了一份很多人意料之中的行政令，旨在撤销奥巴马在气候变化上的大部分政策。特朗普称此举是促进能源独立、恢复煤炭行业数以千计工作岗位的途径。
在美国环保局举行的一个仪式上，特朗普在煤矿工人簇拥下签署了一份名为《能源独立》的简短行政令，指示该机构开始走法律程序，撤销和重写《清洁电力计划》。该计划是奥巴马阻止全球变暖政策的核心。
该命令针对的还有奥巴马时期一系列范围有限但很重要的气候和环境政策，包括撤销在公共土地新开采煤炭的短期禁令。
这个行政令并不涉及美国2015年签署的《巴黎协定》，那是一项具有里程碑意义的协议，使几乎所有国家都采取措施减缓气候变化。
但专家指出，如果特朗普的计划生效，就几乎可以肯定美国无法履行对这份减缓全球变暖协议的承诺。
【德国新闻电视频道网站3月28日报道】题：特朗普废除奥巴马的环保政策。
特朗普采取了迄今为止影响最深远的撤销重要气候保护规定的步骤，签署了一项瓦解其前任环保政策核心的行政令。特朗普在签署该行政令时说，他的政府将结束“针对煤炭的战争”，该决定将给美国带来大量的工作岗位。但美国政府并没有决定正式退出《巴黎协定》。
特朗普要求美国环保局重新考虑奥巴马限制发电厂二氧化碳排放的重要环保政策计划。根据奥巴马的《清洁电力计划》，到2030年美国的二氧化碳排放量将比2005年减少32%。该计划是奥巴马气候战略的重要支柱。
国际社会反对声浪高涨
【英国《卫报》网站3月28日报道】欧盟带头批评特朗普撤销奥巴马应对气候变暖措施的做法。这表明欧洲现在准备在这场全球行动中发挥带头作用。
特朗普周二签署了一项行政令，旨在废除《清洁电力计划》。该计划是奥巴马的标志性政策，旨在对发电厂的温室气体排放量进行限制。
欧盟主管气候行动的委员卡涅特说：“很遗憾，美国在废除其气候政策的一根主要支柱，即《清洁电力计划》。现在，欧盟、中国以及许多其他主要经济体继续发挥带头作用比任何时候都重要。在气候与全球清洁能源问题上，只能有推动者，我们要坚定地推进这一日程。”卡涅特说，欧盟的减排目标是最雄心勃勃的，“我们将信守、捍卫并落实《巴黎协定》。”
《联合国气候变化框架公约》前执行秘书克里斯蒂安娜说，特朗普的做法有可能置美国于不利境地。她说：“我不知道有谁愿意呼吸肮脏的空气，有谁愿为水担忧，有谁愿给孩子留下一个危险的环境。”
【美联社华盛顿/柏林3月28日电】美国环保团体雇佣了大量律师，准备上法庭对抗特朗普发布的一道涉及范围广泛的行政令。该命令旨在取消对生产化石燃料的诸多限制，还将推翻其前任旨在控制全球变暖的计划。
环保人士称，他们计划合作发动民众去对抗特朗普周二签署的这道行政令。自然资源保护协会的戴维戈德斯通说，特朗普的行为十分短视，环保人士准备随时上法庭。
另外，欧洲的科学家、官员与环保人士周二表示，美国如果撤销奥巴马政府在遏制气候变化方面的努力，就会损害自身利益。
瑞士气象学家托马斯斯托克说：“加入‘美国优先’的意思是担当领导，你就不能开倒车，不能依赖一个世纪前的技术。你是在错失机遇。”
【印度《每日新闻和分析报》网站3月28日报道】特朗普签署行政令，取消奥巴马时期的气候政策。环保组织对特朗普这一行政令嗤之以鼻，认为它是危险的且违背了全球向清洁能源技术方向发展的大趋势。
环保人士、“下一代气候”组织负责人汤姆施泰尔说：“这些行为危及每一个美国人的健康与安全。”
《联合国气候变化框架公约》前执行秘书菲格雷斯对特朗普的行政令表示遗憾。她说：“面对飞速发展的可再生清洁能源领域，以及清洁能源技术仍在带来的洁净空气和大量就业机会，却试图让化石燃料依旧保持竞争力，这种做法违背了经济发展潮流。”
【法新社华盛顿3月28日电】能源巨头美国埃克森美孚公司希望特朗普政府不要放弃参与具有里程碑意义的《巴黎协定》。
埃克森美孚公司负责环保政策与规划的高管彼得特雷伦贝格认为，美国有能力在遵守《巴黎协定》减排规定的同时参与能源市场竞争。
特朗普政府尚未表示是否退出《巴黎协定》，但其周二公布的新政策很可能使美国远离国际排放目标。
中国坚决信守减排承诺
【路透社北京3月29日电】在美国总统特朗普签署命令废除奥巴马的气候变化政策后，中国外交部发言人陆慷29日说，中国主张各方都应顺应潮流，抓住机遇，兑现承诺，切实采取积极行动，共同推动《巴黎协定》的实施。
陆慷在记者会上说：“无论别的国家气候政策怎么变化，中国作为一个负责任的发展中大国，我们应对气候变化的决心、目标和政策行动不会改变。”
【美国有线电视新闻网网站3月28日报道】特朗普政府决心推翻前总统奥巴马为应对全球变暖所付出的努力。在当选之前，特朗普就发推文说他相信气候问题是为了破坏美国制造业而杜撰的。于是，他的政府现在计划开采并燃烧更多的煤炭，放宽小型汽车和卡车的燃油效率标准，并废除奥巴马的《清洁电力计划》。
奥巴马在气候方面最重要的政治遗产是美国与中国签署的协议。根据这份协议，作为对美国减少碳排放的回报，中国温室气体排放量将力争在2030年前达到峰值。
报道称，美国已摆明它不会遵守协议中自己一方的承诺，中国是否会继续努力实现其目标成为未知数，这个问题的答案将决定地球未来会不会面临毁灭性的气候灾难。但中国发现自己现在处于带头应对气候变化的位置上，人们最终能否成功控制灾难性的全球变暖或将由北京决定，而不是华盛顿。
【英国《卫报》网站3月28日报道】特朗普使美国气候变化政策重返黑暗时代的决心会对全球构成威胁吗？还是如联合国气候问题负责人所言，世界向一个更清洁的未来前进的势头“不可阻挡”？
美国是全球第二大碳排放国，搁置《清洁电力计划》可能导致其排放量增长25%。虽然特朗普的气候政策本身不太可能使世界陷入无法控制的全球变暖之中，但他的这些政策会使控制全球变暖的努力更加困难。
不过，世界其他国家并不会因为美国选择听任气候变化而放弃它们自身控制气候变化的努力。特朗普可以从这一努力中退出，但有足够多的参与者已准备站出来，包括欧盟和中国。
由于严重的空气污染，以及低碳经济可能成为21世纪最大的经济增长点，中国这个全球最大的碳排放国正在采取重大行动削减排放。
奥巴马的前顾问约翰·波德斯塔说：“如果美国放弃在减少温室气体污染全球行动中的领导地位，其他主要国家，特别是中国将主导即将来临的清洁能源经济。”
报道称，特朗普此举可能预示着美国作为全球最强大的政治和经济国家的主导权的丧失，其他国家将接替美国的地位。特朗普的竞选承诺是“让美国再次伟大”，但他的业绩可能会是“让中国再次伟大”。
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