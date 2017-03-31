一条干净的内裤，绝对是这样洗出来的

每天都换洗内裤，但这块布真的干净吗？它看似是身体的保护伞，其实暗藏千万细菌，随时让你的“下三路”处在危险中。
世界各国的微生物学家都对洗衣机进行过研究，一条脏内裤平均带有0.1克粪便，排泄物中有沙门氏菌、大肠杆菌等病菌，即使正确清洗、晾晒，上面的细菌也不可能完全被杀死。
一般情况下，使用频率较高的内裤，最好半年就换新的。如内裤出现变形、材质变干硬、污渍洗不净的情况，就得及时扔掉，更换新的。另外，正确的清洗方法也能保护你的健康。
1、脏内裤不“隔夜”
很多人嫌麻烦，把每天换下来的内裤攒到一起洗，这种做法是不对的。因为内裤上的分泌物大多是蛋白质成分，如果不及时清洗，很容易成为细菌滋生的温床。换下来的内裤不要留过夜，应立刻清洗干净。
2、专用一块肥皂
在清洁剂的选择上，有的人用刺激性小的清洁剂，无法彻底洗净顽固的污渍；有的人用杀菌效果强的漂白水，但刺激性强，一旦残留对私处刺激过大；有的人用洗衣粉，但不易冲洗干净，且刺激皮肤。建议选择专门的内衣清洁皂，与普通衣物所用的肥皂区别开。
3、揉搓3~5分钟
用洗衣机清洗内裤会把洗衣机内的细菌带到内裤上，手洗是最佳方法，能增加摩擦密度，有助于局部清洗，洗得更干净。
正确的洗法：把肥皂在温水里打成泡后，把内裤泡进去，轻轻搓洗，重点部位应该用食指和拇指捏住后，细密地、小范围地揉搓3~5分钟，最后用流动的清水冲洗干净。
4、不和其他衣物混洗
内裤紧密接触特殊生理部位，对卫生有特殊要求。如果与外衣混洗，容易将外界的致病菌和污染物传到内裤上。
尤其是袜子，极易带有霉菌，如果与内裤混洗，便会将霉菌沾染到内裤上。洗内裤的盆最好是专用的，以免交叉感染。
5、特殊情况用开水烫
对于患有霉菌或滴虫性阴道炎的女性，要穿棉质内裤。洗净后，要放在开水中烫一烫，或者直接煮一煮，这样能彻底清除病菌。
6、晾晒半小时
建议大家洗完内裤后，要放在正午的阳光下晒半个小时，为避免沾染灰尘，不要反面晒，晒完后先抖一抖再收起，并尽量把所有内衣单独存放。
如果受条件限制，家中阳光少或者接连都是阴雨天，无法晾晒内裤，至少要将其挂在通风处晾，或者直接用高温处理，如用熨斗烫，烘干机烘，或者用吹风机吹干，以免湿漉漉的内裤为细菌滋生提供便利条件或沾染灰尘。
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