男子在杭州连抢3家便利店后崩溃：怎么没现金？！

一对赋闲在家的90后兄弟俩，竟隔空预谋策划来杭州“干一票”，商定之后分头行动，一个从宁波坐大巴，一个从云南乘飞机，双双到达杭州。
27日凌晨4点20分左右，天还没亮，大街上行人车辆稀少，只有沿街的24小时便利商店仍在开门营业，这兄弟俩瞄准目标后开始行动了……
几分钟后， 派出所接到报警，凤起路延安路口A便利店刚刚发生一起持刀抢劫案，2名戴帽蒙面男子从店内劫走近千元现金......
查看完报警人位置信息后，民警刚要出警，报警系统再次响起......同样路口的B便利店也传来报警信息：有人抢劫！
民警迅速出警赶至现场了解警情。经查看店内监控发现，凌晨04点22分左右，两名戴着帽子、蒙着口罩的男子走进店内。从这家店抢得现金1000余元后，2名男子又窜入旁边一家相邻的便利店后，又用同样方法从店员处抢得现金600多元后，两人骑了一辆电动车后迅速逃窜。
中午11点，民警在网吧将犯罪嫌疑人殷某和邓某抓获，并当场查获作案所用的刀具、电动车以及抢劫所得的2000多元现金。
俩小贼被抓后很气愤：你们杭州人怎么回事！出门都不带现金！就这么点连来回路费都不够！
哥俩这么愤怒，网友笑翻了，真想告诉他们，“在这买个蛋饼也能扫码的年代，居然还能抢到2000……你们已经很幸运了。”
杭州人民表示，你们嫌少，我们也无能为力啊，都是马云、马化腾的错……
网友轻听心雨表示：我能怎么样？笑哭，抢劫犯你出门带脑子了吗？不知道大中国出门都扫一扫吗？网友怒怼南棒子说：“阿里巴巴总部在杭州，想什么呢，到杭州抢现金？”猫巷里的树语：为什么选择支付宝覆盖率最广最全的地方？你这是不给马云面子！
其实马云一定想说：工作还是没做到位，居然还有2000多！是在下疏忽了……
据了解，该两名嫌疑人系表兄弟关系，而且都是90后“小年轻”……
笑喷！这哥俩是从哪个年代穿越过来的“小年轻儿呀”！不知道身在大中国出门担心的永远不是身上没钱，而是手机没电吗？不知道俺们村的老婆婆都会用支付宝扫码支付吗？不知道大中国连乞讨者都会有支付宝、微信二维码收款吗？
到杭州来抢现金？求下次出门带个脑子~
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