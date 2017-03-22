地铁电缆偷工减料！一网帖救了34万乘客

谁能想到，每天乘坐“西安最美地铁”的34万名乘客，竟然曾经命悬一线！
而这么多条生命能够逃过一劫多亏了涉事公司内部员工在天涯社区发帖举报，以下是举报帖：
安全生产无小事。要知道，这条开通仅5个月的地铁新线路，每天的客流量是34.5万人！
据中新网报道，西安市政府前晚（20日）召开新闻发布会，公布了地铁三号线问题电缆，抽检结果和相关问题调查进展情况。
据通报，地铁三号线低压电缆5个抽检样品不合格，当地将对问题电缆全部更换。公安机关已依法控制相关人员8名，同时，对涉事的奥凯公司生产场所予以查封，相关账目予以封存。
而在此前，该举报帖在网络上流传后，陕西奥凯电缆有限公司不仅不承认问题，还反咬一口，声称该帖文中的不实言论损害了公司的声誉，举报内容为“谣言”，造成了极其严重的恶劣影响。
该公司表示，帖中称公司为“一家不符合国家标准的小作坊”、“电缆全部为偷工减料”以及“该公司及负责人违法进行招投标”等表述均无事实依据，还说已经向公安机关报案，告举报者损害商业信誉。
事败之后，昨日（21日），记者采访了奥凯公司法人代表王志伟，面对镜头，王志伟对奥凯公司以次充好、供应不合格电缆的行为供认不讳，并表示对自己的行为非常后悔，愿意接受法律制裁，向全市人民跪地道歉。
另一方面，在网民发帖质疑西安地铁三号线所用的奥凯公司的问题电缆后，成都轨道集团也立即对成都地铁进行了排查。随后，@成都官方微博发布通报称，成都地铁目前已运营的3号线一期、在建的4号线二期和7号线部分400V低压供电标段采用了陕西奥凯电缆公司的电缆（7号线仍有部分标段还未安装）。还未开始安装电缆的一号线三期、有轨电车蓉2号线部分项目计划使用该品牌电缆，暂未供货。
通报发出后，成都网友也炸锅了。网友怒问：你家的地铁也遇到奥凯了吗？！
要知道，电缆不达标后果很严重！可能会导致电流超过电缆承受能力，引发起火等事故。铁路信号控制系统的冗余量要求高，因为一旦出现问题，后果不堪设想。
而颇具讽刺意味的是，奥凯电缆公司官网资料显示，该公司曾获得多项资质及荣誉证书，其中包括“陕西省著名商标证书”“３Ｃ认证证书”“中铁电气化局集团有限公司物资供应商准入证”等等。
2015年12月30日，奥凯电缆公司所拥有的“万胜”商标，被陕西省工商局认定为“陕西省著名商标”，有效期为三年。
资料显示，“万胜”商标被用于奥凯电缆公司生产的“电缆、电线、电源材料、绝缘铜线、电话线等等产品上。
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