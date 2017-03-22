《美女与野兽》在马来西亚重见天日！

（马来西亚3月22日）迪士尼真人电影《美女与野兽》将于3月30日在马来西亚各大电影院线上映。一波三折，终于重见天日！
据了解，《美女与野兽》真人版电影原定在3月16日上映，却因为内容含有同性恋情节，马来西亚电检局决定删减画面，美国迪士尼电影公司随即宣布该电影退出马来西亚市场，让马来西亚民众大失所望。
不过，马来自亚迪士尼公司随后提出上诉，最终的结局就如童话故事般——完美。
迪士尼电影公司昨天傍晚在文告中宣布，这部电影已经被批准在马来西亚上映，在一刀不剪的情况下，电影被列为PG13级，13岁以下孩童需要家长陪同才能观看。
电影上诉委员会昨日开会审核迪士尼电影公司的上诉申请，经投票：9票支持8票反对，一票之差，让马来西亚人得以进入电影院欣赏《美女与野兽》。
电影上诉委员会成员共有17人，消息人士透露，除了17名成员，也有许多代表列席会议，包括通讯及多媒体委员会代表、部长代表等，但列席者没有投票权。
据了解，会议上讨论激烈，反对者主要以宗教、LGBT等的角度做出反对，但支持者则认为虽有同性恋画面，实际上并没有清晰展现出同性情感。
经过投票后，电影上诉委员会和内政部决定尊重会议结果，《美女与野兽》将于3月30日一刀不剪上映。
G S C院线率先在脸书上发帖称，“这就是大家等待多时的一刻，《美女与野兽》确定在3月30日上映，且内容没有被删剪。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost