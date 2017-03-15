为37元医疗费动用讨债公司向病人逼债 新加坡樟宜综合医院道歉





新加坡讯，新加坡樟宜综合医院针对之前因为37新元的欠费，动用讨债公司向病人逼债而公开道歉。

较早前，一名樟宜医院的病人上传到互联网一段25分钟的录音，这段录音是病人致电樟宜医院，质问医院为何请追债公司逼债37新元的医疗费。录音上传互联网后，引发了社会极大的反响。





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樟宜医院今天解释说，这起事件是因为一名员工忘记通知医院帐务处，这名病人已经同意在下次到访医院时支付未付清的37新元款项。

今日报网站说，樟宜医院回应说，院方已经知悉这段录音的对话。

在通话的当中，“Seah先生”对樟宜医院的职员说，追债公司试图要追讨尚欠的37元医药费。

不过，在较早前他已经告诉医院员工将会在下一次复诊时，一次缴清医药费。

他目前已经接获三封警告信，Seah先生只好“漠视”他们，因他会在下一次复诊时缴清医药费。

院方向今日报网表示，对未能在一个月内缴清医药费者，院方将会发信提醒病人缴交医药费。

随后，若病人持续六个月未缴医药费将会交给追债公司负责跟进。

樟宜医院强调，这些追债公司都是经过严厉评估后委任的并在严格的范围内实行他们的任务。

院方也说，针对这位病人的2016年底的未缴清医药费，已经告知医院职员的缴纳柜台，尚欠的医药费将会在下一次复诊时缴清，即今年的四月份。

樟宜医院发言人说，“不幸的是本院员工忘记通知医院账务处。再说，使用公积金付费处理过程也有疏忽，才会导致此事件发生。”

“我们对于此事件的失误，而造成病者与家属的不便，做出道歉”。

医院方面会联系病人，在病人复诊时来处理尚欠的医药费。

另外，对于病人对于追债公司的无礼，院方表示，追债公司是不得对病者恶言相向，院方会进一步了解审查纪录。

他补充，据正确程序，有关追债公司必须以专业的方式与病人交谈。

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