研究称B族维生素可助DNA抵御雾霾伤害
核心提示：研究人员发现，服用4周的B族维生素可以使高浓度PM2.5造成的此类损伤减少28%到76%。这说明，维生素不仅具有预防作用，还能够修复高浓度PM2.5造成的部分基因损伤。
港媒称，一项最新研究显示，在前往一座有严重空气污染的城市之前，服用合适的维生素将有助于防止你的脱氧核糖核酸（DNA）出现遗传性损伤。
据香港《南华早报》网站3月14日报道，纽约哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院的钟嘉（音）博士带领的一个国际研究团队发现，三种B族维生素的组合——叶酸、B6和B12——可以加强基因组分子的自我防御机制（基因组分子在接触高浓度的PM2.5时容易发生突变），能帮助健康的成年人抵御短期接触引起的炎症和其他症状，尤其是对那些来自低污染地区的人来说。
钟嘉说：“我们希望最终能够开发出潜在的个性化干预对策，可用于香港、北京这样的大都市。”
由于研究尚处于初级阶段，科学家还无法给出旅行前推荐的服用剂量，不过他们建议可以比平时多吃些富含B族维生素的食物。
钟嘉说：“从生物学角度来说，饮食中的B族维生素对表观基因组的作用与膳食补充剂应该是一样的……我建议一直吃富含B族维生素的健康均衡饮食。”
绿色叶菜和豆类富含叶酸，鱼类、牛肝和淀粉类蔬菜富含B6，B12则在鱼类、肉类、蛋类和牛奶中含量较高。
钟嘉说，对那些居住在重污染城市、长期接触高浓度PM2.5的人来说，服用补充剂可能会有所帮助。
她说：“可以考虑在医生指导下服用B族维生素补充剂。只要不过量，大多数人口服B族维生素都是安全的。”
与以前对动物和培养细胞所做的大多数研究不同，钟嘉的研究团队在多伦多的一个实验室对10名志愿者进行了试验。志愿者来自不同的种族，都是健康的非吸烟者，年龄在18到60岁之间。
研究人员发表在最新一期美国《国家科学院学报》月刊上的报告称，这是首个以人类为对象、证明雾霾造成的基因损伤可以补救的试验。
研究人员在多伦多市中心的拥挤街道上收集了污染空气，并将PM2.5的浓度浓缩到每立方米250微克以上，这就达到了世界空气质量指数中认定的“有害”程度。
在试验的第一阶段，志愿者在呼吸这一有害空气两小时后进行血液检测。在第二阶段，他们先服用4周的B族维生素，然后再进行同样的程序。
钟嘉和她的同事证实，高浓度的空气污染可以破坏基因的适应能力，导致基因复制时的错误，从而引起突变。
他们发现志愿者的T细胞出现了这类损伤，而T细胞在人体免疫系统中起着重要作用。
研究人员发现，服用4周的B族维生素可以使高浓度PM2.5造成的此类损伤减少28%到76%。这说明，维生素不仅具有预防作用，还能够修复高浓度PM2.5造成的部分基因损伤。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost